Pareigūnų duomenimis, šeštadienio vakarą, apie 17.30 val., neblaivus (2,65 prom.) vyras, gimęs 1981 metais, peiliu sužalojo girtą (2,53 prom.) moterį, gimusią 1990-aisiais.
Nukentėjusiajai suteikus medicininę pagalbą, ji gydoma ambulatoriškai, tuo metu įtariamasis uždarytas į areštinę.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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