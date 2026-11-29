Šįkart kreipėmės į „DRONE OPS“ įkūrėją, vadovą Edviną Liepinį, kuris naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo, su kokiomis įdomiausiomis situacijomis jam tekę dirbti.
Pats pašnekovas yra įgijęs atvirosios kategorijos nuotolinio piloto kompetencijų apimtį ir specialiosios kategorijos STS teorinį bei praktinį pasirengimą, kurio praktinė kvalifikacija buvo atlikta Prancūzijoje.
Taip pat jis yra įgijęs fotogrametrijos termovizijos ir lazergrametrijos specialisto bei taktinių, paieškos ir gelbėjimo skrydžių eksperto-instruktoriaus kvalifikacijas.
Pokalbio metu E. Liepinis akcentavo, ką svarbu žinoti visiems grybautojams ir uogautojams prieš einant į mišką ir kada apskritai verta kreiptis į dronų paieškos paslaugas teikiančius specialistus.
Specializacija – nestandartinės operacijos
E. Liepinis pasakojo, kad su komanda imasi išskirtinių operacijų, kuriose prireikia aukštos kvalifikacijos specialistų ir pažangios techninės įrangos. Į juos kreipiasi tiek privatūs asmenys, tiek valstybės institucijos.
„Dažniausiai vykdome dingusių žmonių paieškas, dingusių gyvūnų paieškas, dirbame didelių gaisrų vietose“, – sakė jis.
Kalbėdamas apie pagrindines veiklos kryptis, jis išskyrė paiešką ir gelbėjimą bei reagavimą į ekstremalias situacijas.
Antroji kryptis yra susijusi su komercinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, skenavimu, inspektavimu, įvairiomis patikromis, fotogrametrija, 3D modelių ir skaitmeninių dvynių kūrimu.
Trečioji kryptis susijusi su mokymų centru, kuris ruošia aukštos kvalifikacijos specialistus.
„Trakuose turime visą infrastruktūrą: ir auditorijas teoriniam pasiruošimui, ir poligoną praktiniams įgūdžiams lavinti“, – teigė jis.
Į misijas vyksta pats
E. Liepinis nurodė, kad dažniausiai į iškvietimus reaguoja ir vyksta pats. Jis paaiškino, kad tiek įkūrė organizaciją, tiek jai vadovauja, tiek yra drono pilotas.
„Realiai pats dalyvauju operacijose ir vykdau užduotis. Jeigu reikia papildomų specialistų ar pagalbinių pajėgų, jie prisijungia, tačiau daugumą užduočių atlieku asmeniškai“, – sakė jis.
Vadovas neslėpė, kad labiausiai jį domina nestandartinės situacijos – kuo sudėtingesnė užduotis, tuo įdomiau ją įveikti.
„Dažniausiai į mus kreipiasi policijos komisariatai. Gavę prašymą padėti, pirmiausia užduodame reikalingus klausimus, išanalizuojame situaciją ir prisijungiame prie policijos vykdomos operacijos.
Taip pat pagalbos prašo ir Priešgaisrinės apsaugos bei gelbėjimo departamento padaliniai. Tokiais atvejais pirmiausia įvertiname situaciją, parenkame tinkamiausią įrangą ir vykstame į įvykio vietą“, – teigė E. Liepinis.
Pasidomėjus, ar visa paieška vyksta pasitelkiant tik vieną droną, jis nurodė, kad tai priklauso nuo situacijos. Anot jo, vykdant kartografavimą vienu metu gali dirbti du dronai ir du pilotai, o tuomet vyksta nuolatinė jų komunikaciją.
„Tam, kad skrydžiai būtų saugūs, dronai dirba skirtinguose aukščiuose. Kiekvienas atlieka savo užduotį. Vienas gali nuolat stebėti tam tikrą teritoriją, o kitas tuo metu fotografuoja ar skenuoja vietovę“, – sakė jis.
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