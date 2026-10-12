Aiškėja Vilniuje nušauto vyro tapatybė – buvęs kikbokso čempionas su kriminaliniu šleifu

Vincas Jašmontas viešojoje erdvėje minimas dėl pasiekimų kikbokso sporte.
Lietuvos kikbokso federacija skelbė, kad 2016 metais jis dalyvavo Europos kikbokso čempionate Maribore, Slovėnijoje, ir iškovojo sidabro medalį. Tuo metu sporto publikacijose jis buvo vadinamas „lietuviškuoju motyvatoriumi“.
Pirmasis apie tai pranešė delfi.lt
2017 metais V. Jašmontas tapo Lietuvos atvirojo kikbokso čempionato nugalėtoju. Federacijos skelbė, kad sportininkas į kikbokso treniruotes atėjo būdamas 33-ejų ir gana greitai pasiekė reikšmingų rezultatų.
Naujienų portalo tv3.lt šaltinių teigimu, V. Jašmontas prieš tai yra teistas už išžaginimą. Anksčiau, liudininko teigimu, vyras yra pastebėtas tarp namų bėgiojęs su kirviu.
Lietuvos kikbokso federacijos generalinis sekretorius Eduardas Špakovas naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad vyras aktyviai nebedalyvavo federacijos sportinėse veiklose.
Bendrojo pagalbos centras sulaukė 9 skambučių: šokiruojančios liudytojų detalės
Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad iš viso sulaukė 9 pranešimų apie įvykį.
„18:25 val. buvo vienas pagrindinis skambutis, pats pirmutinis, o po to dar beveik kas minutę sekė 8 skambučiai. Pirmojo skambučio metu gan nerišliai, fragmentiškai buvo pranešta, kad yra du asmenys, užpuolė, po to buvo muštynės, su ginklu, šaudo ir panašiai.
Darbuotojas išsiaiškino koks adresas ir paklausė, ar reikalinga greitoji. Iš pradžių pasakė, kad nereikalinga, bet pokalbio metu buvo girdimi šūviai ir tada pranešėjas patikslino, kad greitoji reikalinga. Tada mes jį sujungėme su policijos budėtoju.
Viena pranešėja važiuojant iš troleibuso matė, kad stovėjo asmenų grupė ir vienas išsitraukė ginklą, juo grasino ir mosikavo.
Dar vienas skambutis buvo iš gyventojos, kuri buvo namuose, nes sakė, kad bijo pažiūrėti ir pasitikslinti informacijos, bet pranešė, kad girdėjo šūvius ir vienas gulintis yra.
Skambino viena moteris, kuri tik šaukė, matyt ji buvo šalia to žmogaus, nes buvo tik rėkimas ir neįmanoma susikalbėti. Gal ji buvo kokia pažįstama, buvo labai susijaudinusi ir nereagavo į operatoriaus klausimus“, – nurodė BPC atstovė.
Buvusio elitinio pareigūno portretas, kuris įtariamas nužudymu – kas žinoma?
Rolandas N. tarnyba prasidėjo maždaug 1995-aisiais. 2012 metų gegužę jis viešai pristatytas kaip šios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas. Tuo metu pareigūnas turėjo komisaro laipsnį.
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba dirbo su sudėtingais tyrimais, kuriuose pareigūnams tekdavo aiškintis nusikalstamų grupuočių ryšius, narkotikų tiekimo kelius ir planuojamus nusikaltimus.
2014 m. portalas „Lrytas“ rašė, kad šio padalinio kriminalistai tyrė įvairių grupuočių veiklą ir siekė nustatyti ne tik tiesioginius nusikaltimų vykdytojus, bet ir už jų stovinčius organizatorius.
„Mes patys ieškome siūlo galų ir juos po truputį vyniojame“, – tuomet apie kriminalistų darbo specifiką portalui kalbėjo Rolandas N.
Jo vadovaujamo padalinio veikla buvo siejama su keliais rezonansiniais tyrimais. Tarp jų – bandymo pagrobti sostinės restorano „Belmontas“ savininką atskleidimas, maždaug 50 mln. eurų vertės ikonų kolekcijos vagystės tyrimas ir operacijos prieš narkotikus platinusias grupuotes.
2013 m. policijos veiklos rezultatuose taip pat minėtos aptiktos narkotinių medžiagų gamybos laboratorijos, kanapių auginimo vietos ir iš nusikalstamų grupuočių paimti ginklai bei sprogmenys.
Tarnyba įvertinta policijos apdovanojimu
Rolandas N. tarnyba buvo įvertinta ir oficialiu policijos apdovanojimu. 2012 m. jam įteiktas trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus“.
Lietuvos policija skelbia, kad šis ženklas gali būti skiriamas už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, nuopelnus palaikant viešąją tvarką bei sunkių nusikaltimų išaiškinimą.
Portalas delfi.lt susisiekė su Rolandu N., tačiau vyras sakė negalintis daug komentuoti, nes vyksta ikiteisminis tyrimas. „Jaučiuosi nelabai kaip“, – portalui komentavo vyras.
Naujienų portalas tv3.lt bandė susisiekti su Rolandu N., tačiau atsakymo dar negavo – kai įtariamasis atsakys, tekstas bus papildytas.
Liudininko pasakojimas – girdėjo 4 šūvius, žmona klykė ne savo balsu
Naujienų portalui tv3.lt šalia esančiame name gyvenantis vyras (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.) pasakoja, kad penktadienio vakarą išgirdo 4 šūvius ir iškart suprato, kad viskas labai rimta, kai į kiemą sulėkė daugybė tarnybų, o ant žemės pamatė gulintį uždengtą žmogaus kūną.
„Girdėjau šūvius, net kažkaip neatkreipiau į tai dėmesio, pamačiau tik tada, kai visos pajėgos sulėkė pas mane į kiemą. Mačiau uždengtą kūną.
Išėjus į lauką ir paklausus, kas čia nutiko, buvo pasakyta, kad kažkuris iš jų šlapinosi ant mano namo kampo. Tikėtina tas, kuris buvo nušautas, jis buvo su žmona, o tas įtariamasis kažką jam pasakė. Jie susikoliojo, susistumdė ir po to tas išsitraukė ginklą ir, kiek girdėjau, vieną šūvį paleido į žemę ir 3 į nugarą.
Pats jis iš įvykio vietos nebėgo, stovėjo prie nušauto vyro.
Nušauto vyro žmona klykė ne savo balsu. Ji nesužeista, bet iš to šoko paeiti negalėjo, ją trys žmonės vedė į greitosios automobilį“, – naujienų portalui tv3.lt pasakoja liudininkas.
Liudininkas pasakojo, kad saugiau ir ramiau pasidarė tik tada, kai sužinojo, kad šūvius paleidęs įtariamasis jau yra sulaikytas.
Įtariamasis paleistas iš areštinės
Pirmadienį prokuratūra pranešė, kad nužudymu įtariamas vyras paleistas iš areštinės.
Naujienų portalui tv3.lt Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Šatkauskienė nurodė, kad, įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis, įtariamajam skirtos su laisvės atėmimu nesusijusios kardomosios priemonės.
Jos teigimu, iš jo yra paimti dokumentai ir skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, tačiau dabar yra paleistas.
Policija prašo visuomenės pagalbos
Šį šeštadienį policija kreipėsi į visuomenę: „Policija prašo atsiliepti įvykio liudininkus ir asmenis, galinčius suteikti tyrimui reikšmingos informacijos ar turinčius įvykio vaizdo įrašų.
Prašome susisiekti su policijos pareigūnais tel. +370 700 56007 arba skubiosios pagalbos telefonu 112.“
Primename, kad penktadienio vakarą, apie 18 val. 25 min. Vilniuje, Savanorių pr., daugiabučio namo kieme, konflikto metu, vyriškis iš teisėtai laikomo šaunamojo ginklo šovė į vyrą (gim. 1981 m.), kuris dėl šautinės žaizdos krūtinėje įvykio vietoje mirė. Ginklas paimtas.
Kas žinoma apie pastarųjų dienų įvykį?
Savanorių pr. 45 metų vyrą nušovė kitas su juo konfliktavęs 53-erių vyras. Vyrų ginčą netoli viešojo transporto stotelės pamatė žmonės, grįžtantys iš darbų ar einantys į šalia esančią parduotuvę, ir puolė skambinti bendruoju pagalbos numeriu.
„Vakar apie 18 valandą trisdešimt minučių policijos pareigūnai sulaukė net kelių pranešimų apie konfliktą viešoj vietoj Savanorių prospekte“, – sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Anot šaltinių, vienas vyras policijai skambino, kad jį puola su ginklu. Pirminiais duomenimis, 45 metų vyras nereagavo į 53 metų vyro, buvusio policininko perspėjimus atsitraukti.
Jaunesnis vyras nesitraukė ir po perspėjamojo šūvio į žemę. Anot liudininkų, į jį pataikė trys iš legaliai laikomo pistoleto paleistos kulkos.
„Maniškė girdėjo vakar šūvius parduotuvėje. Girdėjo, galvojo, kad petardos sproginėjo čia, bet paskui sužinojo, kad čia nušovė žmogų“, – pasakojo vienas liudininkas.
Kita liudininkė teigė, kad išgirdo šūvius būdama namuose: „Du šūvius išgirdau, paskui prieinu prie lango, žiūriu, kad guli žmogus. Žmonių daug prisirinko, moteriškė labai smarkiai klykė ne savo balsu.“
Nušautojo žmonai prireikė medikų pagalbos, o šaudęs buvęs policininkas nesislapstė ir laukė atvykstančių pareigūnų.
„Įtariamasis iš įvykio vietos nesišalino, atvykus pareigūnams jis buvo vietoje, taip pat buvo paimtas jo šaunamasis ginklas, kuris, kaip ir minėjau, legaliai buvo laikomas“, – teigė J. Samorokovskaja.
TV3 šaltinių teigimu, sulaikytasis – buvęs Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2 skyriaus viršininkas, prieš keturiolika metų apdovanotas trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.
„Vardo pavardės mes neatskleidžiam, bet informaciją tokią patvirtinti galim, kad tai buvęs pareigūnas, dirbęs policijoje daugiau negu prieš gerą dešimtmetį“, – sakė policijos atstovė.
Visą naktį nužudymo vietoje dirbo 10 policijos ekipažų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.