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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV federalinė teisėja stojo skersai kelio Donaldui Trumpui

2026-10-12 22:03 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-12 22:03
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JAV federalinė teisėja pirmadienį skubos tvarka nurodė sustabdyti tolesnį medžių kirtimą viename Vašingtono golfo aikštyne, kurio atnaujinimas yra vienas iš daugelio prezidento Donaldo Trumpo planuojamų sostinės pertvarkymo projektų. Toks sprendimas priimtas jau iškirtus šimtus medžių.

Donaldas Trumpas (nuotr. www.whitehouse.gov)

JAV federalinė teisėja pirmadienį skubos tvarka nurodė sustabdyti tolesnį medžių kirtimą viename Vašingtono golfo aikštyne, kurio atnaujinimas yra vienas iš daugelio prezidento Donaldo Trumpo planuojamų sostinės pertvarkymo projektų. Toks sprendimas priimtas jau iškirtus šimtus medžių.

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Teisėja Ana Reyes patenkino aplinkosaugininkų prašymą. Jie sunerimo dėl to, kad, jų teigimu, šeštadienį šioje teritorijoje buvo iškirsta apie 500 medžių, o institucijos paskelbė, jog per savaitę ketinama iškirsti dar šimtus.

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„Šimtų medžių pašalinimas iš Rytų Potomako golfo aikštyno yra negrįžtamas“, – trumpame sprendime nurodė teisėja, uždraudusi toliau kirsti medžius iki antradienio ryto arba kol teismas priims kitą sprendimą.

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Ji taip pat paskyrė skubų teismo posėdį, kuris pirmadienio rytą turėjo vykti vaizdo konferencijos būdu. Per jį numatyta išklausyti abiejų šalių argumentus, ypač dėl to, kad vyriausybė tinkamai ir laiku nepranešė apie savo ketinimus. Teismą ir kitą bylos šalį ji apie juos informavo tik penktadienį vakare.

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D. Trumpas, aistringas golfo mėgėjas, nori atnaujinti aikštyną, kuris, pasak jo, yra prastos būklės. Prezidentas teigia, kad ateityje jame galėtų vykti dideli golfo turnyrai.

2025 m. sausį sugrįžęs į Baltuosius rūmus, buvęs nekilnojamojo turto vystytojas pradėjo virtinę statybos ir renovacijos projektų, kuriais siekia palikti savo pėdsaką Vašingtone. Jis tvirtina norintis atkurti sostinės didybę, kuria, pasak jo, nesirūpino ankstesni prezidentai.

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Tačiau opozicijoje esantys demokratai kaltina jį švaistant viešąsias lėšas savo tuštybei patenkinti, o daugelis projektų sulaukia rimtų teisinių iššūkių.

Tarp jų – Baltuosiuose rūmuose statoma milžiniška pokylių salė, dėl kurios buvo nugriautas visas prezidento rezidencijos sparnas, taip pat Kennedy centro remontas. D. Trumpas nori, kad ant šio centro būtų užrašytas jo vardas.

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Pats D. Trumpas rugsėjo pradžioje paskelbtame interviu pripažino, kad šiuos projektus įgyvendina ir dėl asmeninių motyvų.

„Niekas to nepadarys, kai manęs čia nebebus. Kai išeisiu, niekas nieko nedarys“, – žurnalui „New York Magazine“ sakė jis, paklaustas, ar visus šiuos projektus pradėjo dėl savo paties šlovės.

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