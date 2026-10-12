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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po Lietuvos pasitraukimo iš konferencijos Nausėda ragina skirti oficialią ir asmeninę nuomonę

2026-10-12 21:19 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 21:19
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Lietuvos užsienio reikalų ministerijai pasitraukus iš praėjusią savaitę Vilniuje vykusios dezinformacijos konferencijos „Disinfo 2026“, prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia oficialios ir asmeninės pozicijų skirtumą.

Gitanas Nausėda (ELTA nuotr.)
GALERIJA (20)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijai pasitraukus iš praėjusią savaitę Vilniuje vykusios dezinformacijos konferencijos „Disinfo 2026“, prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia oficialios ir asmeninės pozicijų skirtumą.

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„Yra oficiali pozicija ir aš tikrai turėčiau labai rimtų abejonių, ar mes galime valstybę įvardinti kaip kažkokią dezinformacijos skleidėją. Bet, be jokios abejonės, neoficiali pozicija tiek Lietuvos atstovų, tiek kitų valstybių atstovų gali būti reiškiama, kuomet jie gali turėti vienokią ar kitokią nuomonę mūsų didžiojo sąjungininko atžvilgiu“, – LRT televizijai pirmadienį sakė šalies vadovas.

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„Tačiau skirkime žmonių arba specialistų, ekspertų asmeninę poziciją nuo oficialios pozicijos, kuri jau sietina su Užsienio reikalų ministerija arba kitomis valstybės institucijomis“, – pabrėžė jis.

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FOTOGALERIJA. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda

Renginio sesija supykdė JAV prezidento administraciją

Vilniuje praėjusią savaitę vykusiame renginyje buvo numatyta sesija, kurioje JAV apibūdinamos kaip „užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi“ (FIMI) veikėjas. Tai, anot leidinio „Politico“, supykdė JAV prezidento Donaldo Trumpo administraciją.

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„Politico“ skelbė, kad Valstybės departamentas paprašė JAV ambasadų keliose Europos šalyse ir ES išreikšti susirūpinimą Vašingtono vardu bei įvertinti, ar konferencijoje dalyvaujančios vyriausybės pritaria, kad JAV būtų priskiriamos prie FIMI veikėjų.

Naujienų agentūrai „Reuters“ įtikinėjimus Lietuvai ir Kanadai pasitraukti iš konferencijos patvirtino trys su situacija susipažinę JAV pareigūnai. Du iš jų nurodė, jog raginimuose dalyvavo JAV ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald.

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Iš dalyvavimo pasitraukusi Lietuvos užsienio reikalų ministerija tuomet BNS nurodė, jog „formaliai atsiribojo nuo konferencijos turinio bei paprašė organizatorių nenaudoti jokių sąsajų su ministerija konferencijos medžiagoje“, tačiau neatsakė, ar tai padarė dėl JAV spaudimo.

Kasmetinę „Disinfo“ konferenciją organizuoja Briuselyje veikianti nevyriausybinė organizacija „EU DisinfoLab“.

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