Po Trumpo pareiškimų – Nausėdos reakcija: „Ukraina turi teisę...“

„Ukraina turi teisę turėti tokius vadovus, kokius ji išsirinko. Ukraina dar 2019 metais išsirinko savo prezidentu Volodymyrą Zelenskį, kuris, pasirodo, besąs vertas visos šitos pagarbos ir viso susižavėjimo“, – LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ sakė G. Nausėda.
„Taip, be jokios abejonės, normalioje situacijoje Ukrainoje turėtų vėl įvykti rinkimai, nes prezidento kadencija yra pasibaigusi. Ir jeigu tik būtų bent menkas laiko tarpas, apie kurį pats prezidentas (V. Zelenskis – ELTA) užsiminė, – bent 60 dienų – rinkimai galėtų įvykti, tačiau Ukrainos žmonės turi teisę išsirinkti tą patį prezidentą, kurio pavardė ir vardas yra V. Zelenskis“, – akcentavo šalies vadovas.
Prezidentas nevertino, ar tokį JAV prezidento pareiškimą galima laikyti kišimusi į Ukrainos vidaus politiką.
„Tiesiog tai gal buvo pasakyta spontaniškai. Aš šitoje vietoje reikalo nedramatizuočiau, bet tikrai būtų puiku, jeigu mūsų didysis sąjungininkas, na, tiesiog prisidėtų prie to, kad suteiktų tokią galimybę Ukrainai organizuoti rinkimus“, – nurodė G. Nausėda.
Sako, jog kai kurie JAV sprendimai neramina
NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas, JAV generolas Alexusas Grynkewichas pirmadienį pareiškė, kad Aljansas „sustabdytų, nuslopintų ir sužlugdytų“ bet kokį išpuolį prieš savo nares, taip perspėdamas Rusiją.
Jis savo kalboje taip pat akcentavo, kad jei įvyktų didesnio masto išpuolis, NATO imtųsi ryžtingų veiksmų, jog sustabdytų priešininkus, o prireikus sunaikintų jų pajėgumus toliau kovoti.
Lietuvos prezidento vertinimu, tokios pačios pozicijos šiuo klausimu laikosi ir D. Trumpas. Vis dėlto, pasak G. Nausėdos, „kai kurie“ JAV sprendimai neramina bei, jo teigimu, nepadės kariaujančiai Ukrainai.
„Aš neturiu pagrindo manyti, kad prezidentas trumpas galėtų turėti kažkokią kitą poziciją. Taip gal kažkam liks dėl to abejonės, bet vis dėlto yra daug signalų, kuriuos mes gavome iš savo didžiojo sąjungininko teigiamus signalų. Dėl jų įsipareigojimo mūsų regiono saugumui dėl Jungtinių Amerikos Valstijų karių dislokavimo. Taip, kad linija JAV matyti“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Tačiau, sakau – kai kurie sprendimai vis dėlto verčia sunerimti, nes tai yra sprendimai, kurie tikrai nepadės Ukrainai jos sunkioje kovoje prieš agresorių“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, praėjusią savaitė D. Trumpas pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, kuris sutiktų užbaigti karą.
Reaguodamas į šį pareiškimą V. Zelenskis teigė, kad jo vadovaujama šalis galėtų surengti rinkimus, jei Rusija sutiktų su 60 dienų visiškomis paliaubomis.
Jis patikino, kad Ukraina yra pasirengusi paliauboms, net ir taikomoms vien energetikos infrastruktūrai, jei Rusija su tuo sutiktų. Vis dėlto, anot jo, šią savaitę agresoriaus surengtos intensyvios atakos rodo, kad Maskva nejaučia tikro spaudimo užbaigti karą.
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