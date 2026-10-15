Džiugi žinia: Donato Motiejūno ir jo mylimosios Brigitos gyvenime – pokyčiai

Jų meilės šventė vyko Italijoje.
Sumainė aukso žiedus
Apie vestuves byloja naujas „Elle Wedding“ žurnalo numeris, kurio viršelį papuošė B. Gaižauskaitė ir D. Motiejūnas.
Viršelio nuotraukai jie pozavo kabriolete. Iš nuotraukos galima matyti, kad Brigita pasirinko nėriniuotą, ilgą suknelę su nuometu.
Primename, kad jiedu susižadėjo 2024-aisiais. Krepšininkas mylimajai pasipiršo jo atstovaujamo krepšinio klubo kalėdiniame vakarėlyje.
Vaizdo įraše galima matyti nustebintą Brigitą, kai širdies draugas priklaupia ant kelio visų akivaizdoje. Netrukus pora sulaukia palaikymo šūksnių ir garsių plojimų jaudinančio įvykio proga.
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