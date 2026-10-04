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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Modestos Vžesniauskaitės mylimąjį Johną Caudwellą pasiekė skaudi žinia: „Man labai liūdna...“

2026-10-04 09:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 09:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Milijardierius bei Modestos Vžesniauskaitės mylimasis Johnas Caudwellas išgyvena skaudžią netektį – pranešė apie televizijos laidų vedėjos Esther Rantzen mirtį.

Johnas Caudwellas SCANPIX
GALERIJA (21)

Milijardierius bei Modestos Vžesniauskaitės mylimasis Johnas Caudwellas išgyvena skaudžią netektį – pranešė apie televizijos laidų vedėjos Esther Rantzen mirtį.

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Apie tai vyras pranešė socialiniame tinkle.

(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Johnas Caudwellas su šeima

Paskelbė jautrų įrašą

Instagram“ jis pasidalijo jautria žinute apie netektį ir atviravo apie išėjusią Esther Rantzen.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man labai liūdna dėl damos Esther Rantzen mirties. Jai buvo 86 metai.

Britanija neteko vienos iškiliausių visuomenės veikėjų ir kovotojų už svarbius pokyčius. <..>

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Esther taip pat buvo nepaprasta draugė organizacijai „Caudwell Children“, skyrusi savo paramą mūsų darbui su vaikais, turinčiais negalią ar neuroįvairovę, ir jų šeimomis.

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Yra daugybė kitų iniciatyvų bei organizacijų, kurioms Esther dosnumas ir energija buvo labai svarbūs.

O tuomet, sužinojusi, kad serga nepagydomu vėžiu, kai dauguma žmonių tikriausiai būtų atsitraukę, ji ėmėsi dar vienos kovos – už teisę mirti oriai. Aš ją šiuo klausimu palaikiau ir tebepalaikau.

Mano mintys yra su jos šeima. Ilsėkis ramybėje, didžioji dama Esther Rantzen“, – rašė jis.

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