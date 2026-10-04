Modestos Vžesniauskaitės mylimąjį Johną Caudwellą pasiekė skaudi žinia: „Man labai liūdna...“

Apie tai vyras pranešė socialiniame tinkle.
Paskelbė jautrų įrašą
„Instagram“ jis pasidalijo jautria žinute apie netektį ir atviravo apie išėjusią Esther Rantzen.
„Man labai liūdna dėl damos Esther Rantzen mirties. Jai buvo 86 metai.
Britanija neteko vienos iškiliausių visuomenės veikėjų ir kovotojų už svarbius pokyčius. <..>
Esther taip pat buvo nepaprasta draugė organizacijai „Caudwell Children“, skyrusi savo paramą mūsų darbui su vaikais, turinčiais negalią ar neuroįvairovę, ir jų šeimomis.
Yra daugybė kitų iniciatyvų bei organizacijų, kurioms Esther dosnumas ir energija buvo labai svarbūs.
O tuomet, sužinojusi, kad serga nepagydomu vėžiu, kai dauguma žmonių tikriausiai būtų atsitraukę, ji ėmėsi dar vienos kovos – už teisę mirti oriai. Aš ją šiuo klausimu palaikiau ir tebepalaikau.
Mano mintys yra su jos šeima. Ilsėkis ramybėje, didžioji dama Esther Rantzen“, – rašė jis.
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