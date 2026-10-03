Likus vos dienai iki gimtadienio – mylimos aktorės mirtis: pranešė jos mylimasis

Mary Louise Weller buvo 79-erių, skelbia „Daily Star“.
Pranešė apie netektį
„The Hollywood Reporter“ pranešė, kad aktorė mirė ketvirtadienį, spalio 1-ąją, po trumpos ligos.
Apie Mary mirtį paskelbė ilgametis jos gyvenimo partneris Michaelas Roy Curtis.
1946 metų spalio 2-ąją gimusi aktorė karjerą pradėjo septintojo dešimtmečio pradžioje, kai gavo nedidelius vaidmenis filmuose „Hail!“ (1972) ir „Serpico“ (1973). Vėliau Mary Louise Weller persikėlė į televiziją, kur pasirodė serialuose „Baretta“, „Kojak“, „CHiPs“ ir „Starsky & Hutch“.
Nors didžiąją aktorės karjeros dalį sudarė vaidmenys televizijoje, vienas žinomiausių jos pasirodymų įvyko 1978 metais. Tuomet ji buvo pasirinkta Mandy Pepperidge vaidmeniui filme „National Lampoon's Animal House“, kuriame vaidino kartu su Johnu Belushi, Timu Mathesonu, Thomasu Hulce'u ir Karen Allen.
Mary įkūnijo studentų korporacijos narę Mandy.
Kaip nurodoma IMDb, Mary ir toliau vaidino devintojo dešimtmečio pradžioje. Paskutiniai jos pasirodymai ekrane buvo serialuose „Bloodtide“ (1982 m.) ir „Quincy, M.E.“ (1983 m.).
2012 metais leidiniui „Cult Film Freaks“ duotame interviu Mary prisiminė „Animal House“ sėkmę ir tai, kaip filmas pakeitė jos karjerą.
„Esu beveik tikra, kad visi supratome, jog filmas sulauks didžiulės sėkmės. Scenarijus buvo tiesiog genialus“, – pasakojo ji.
Aktorė taip pat prisiminė, kaip filmą parodė tuometiniam ABC vadovui Brandonui Stoddardui.
Anot Mary, Stoddardas taip pat iš karto suprato, kad filmas taps didžiuliu hitu, tačiau perspėjo ją apie galimą kitą šios sėkmės pusę.
„Jis taip pat suprato, kad filmas taps didžiuliu hitu, tačiau perspėjo mane, kad būtent dėl šio filmo būsiu visada prisimenama“, – prisiminė aktorė.
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