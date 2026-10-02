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Selemono Paltanavičiaus netektis sukrėtė Marių Čepulį: „Šiandien turėjom pasimatyt“

2026-10-02 18:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 18:59
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Penktadienį šalį pasiekė liūdna žinia – anapilin iškeliavo žinomas gamtininkas, fotografas, rašytojas bei radijo laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Ši netektis giliai sujaudino jo artimuosius ir bičiulius, tarp kurių – ir gamtos fotografas Marius Čepulis.

Marius Čepulis, Selemonas Paltanavičius (nuotr. 123rf.com, tv3.lt koliažas)
GALERIJA (11)

Penktadienį šalį pasiekė liūdna žinia – anapilin iškeliavo žinomas gamtininkas, fotografas, rašytojas bei radijo laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Ši netektis giliai sujaudino jo artimuosius ir bičiulius, tarp kurių – ir gamtos fotografas Marius Čepulis.

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Viešumoje paskelbus apie S. Paltanavičiaus mirtį, socialiniame tinkle „Facebook“ nusidriekė prisiminimų bangos: žinomi žmonės ir kolegos reiškė užuojautą šeimai bei dalijosi šiltais atsiminimais.

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FOTOGALERIJA. Gamtininkas Selemonas Paltanavičius

Turėjo šiandien susitikti

„Dar vis nelabai galiu patikėti.

Šiandien išėjo Selemas. Selemonas Paltanavičius. Šiandien turėjom pasimatyt Docento J. Stašaičio 90 metų minėjime. Galvojau, o kaip faina pasilabinsim, pasikalbėsim. Ir būtent ten sužinojau, kad Selemo nebėr.

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Kaip tik visai neseniai su dukra perskaitėm šią knygą. Ir ji baigiasi taip, kad Selemonas žadėjo atrašyti visiems gyvūnams. Nebeatrašys. Bet kol bus jo knygos, nuotraukos, radijo laidos radiotekoj, Selemas bus su mumis.

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Te gieda ten anapus jam patys gražiausi paukščiai! Ilsėkis ramybėje, Selemai. Ir didelė užuojauta šeimai“, – rašė M. Čepulis.

Užuojautą išreiškė ir Gitanas Nausėda

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį išreiškė užuojautą dėl gamtininko, rašytojo, fotografo ir laidų vedėjo Selemono Paltanavičiaus mirties.

„Netekome žmogaus, kuris visą gyvenimą mokė mus matyti, suprasti ir saugoti gamtą. Selemonas Paltanavičius buvo ne tik iškilus gamtininkas, rašytojas ir fotografas, bet ir įkvepiantis mokytojas“, – Prezidentūros išplatintame pranešime teigė G. Nausėda.

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„Jis mokėjo išgirsti ir parodyti kitiems tai, ko kasdienybėje dažnai nepastebime – paukščio balsą, miško ošimą, mažą vabzdį. Savo darbais jis daugybei žmonių, ypač vaikams, atvėrė nepaprastai turtingą Lietuvos gamtos pasaulį“, – sakė šalies vadovas.

Pasak prezidento, S. Paltanavičiaus išėjimas yra skaudi netektis ne tik gamtininkų bendruomenei, bet ir visiems, kuriems brangi Lietuvos gamta.

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„Tikiu, kad S. Paltanavičiaus pasėtas pagarbos Lietuvos gamtai sėklas toliau brandins ateities kartos. Jo palikimas gyvens žmonėse, kuriuos jis įkvėpė pažinti, saugoti ir mylėti pasaulį aplink save“, – nurodė jis.

Selemonas Paltanavičius (nuotr. Jono Petronio)

G. Nausėda užjautė S. Paltanavičiaus šeimą, artimuosius, kolegas, bičiulius ir visą Lietuvos gamtininkų bendruomenę.

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BNS skelbė, kad gamtininkas mirė penktadienį, eidamas 71-uosius metus.

Už nuopelnus Lietuvai S. Paltanavičius 2015 metais apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, o 2022 metais – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Meilė gamtai

Selemonas Paltanavičius gimė 1956 m. sausio 14 d. Marijampolės rajone, Užbaliuose. Kaip pats prisimindavo, jis atėjo į pasaulį gilią, atšiaurią žiemą, įsuptas į kailinius, tačiau šilumą ir pagarbą supančiam pasauliui išnešiojo per visą savo gyvenimą.

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Baigęs biologijos studijas Vilniaus universitete (1979 m.), jis pradėjo profesinį kelią Žuvinto rezervate. Vėliau dešimtmečius atidavė šalies aplinkos apsaugai – dirbo Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėju, kuravo saugomų rūšių apsaugos darbus, dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Už nuopelnus Lietuvai ir ilgametį darbą S. Paltanavičius įvertintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu bei Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo gamtosaugine premija.

Hibridinio stiliaus kūrėjas ir tyrinėtojas visada akcentavo paprastą tiesą: „Mes turime išmokti gyventi taip, kad vieni kitiems – mes gamtai, o gamta – mums nejaustume nuoskaudų, suprastume ir mokėtume gyventi santarvėje.“

Selemonas Paltanavičius (nuotr. S. Paltanavičiaus asm. archyvo)

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