Mirė garsus atlikėjas: „Jo muzika liks gyva amžinai...“

Apie jo mirtį pranešė grupės nariai, rašė People.
Mirė žinomas muzikantas
Spalio 1 dieną Conrad „Cronos“ Lant grupės bendražygiai apie jo mirtį paskelbė oficialioje „Venom“ „Instagram“ paskyroje. Kartu su žinia buvo paviešintas nuotraukų koliažas, kuriame muzikantas įamžintas scenoje.
Grupės nariai pagerbė Conrad „Cronos“ Lant atminimą ir pabrėžė jo didžiulę įtaką ne tik „Venom“, bet ir sunkiojo metalo muzikai.
„Daugiau nei keturis dešimtmečius Conrad balsas, bosinė gitara ir vizija buvo „Venom“ širdis. Nuo pirmųjų tamsių „Welcome to Hell“ garsų, per „Black Metal“, „At War With Satan“, „Possessed“ ir vėlesnius darbus jis sukūrė tai, kas visiems laikams pakeitė sunkiąją muziką“, – rašoma grupės paskelbtame įraše.
„Venom“ nariai pabrėžė, kad grupė niekada nesistengė laikytis kitų nustatytų taisyklių.
„Venom“ niekada nesilaikė taisyklių. Jie patys nusitiesė savo kelią. O Conrad buvo viso to centre – bekompromisis, bebaimis ir nepakartojamas“, – teigiama atsisveikinimo žinutėje.
Prabilo muzikanto sūnus
Grupė taip pat padėkojo ištikimiems gerbėjams, vadinamiems „Legions“, kurie daugelį metų palaikė „Venom“ ir, kaip teigiama, padėjo išlaikyti grupės kūrybos dvasią gyvą.
Viešame pranešime pasidalyta ir Conrad „Cronos“ Lant sūnaus Nathan žodžiais.
„Noriu padėkoti visiems „Legions“ už palaikymą, kurį visus šiuos metus skyrėte mano tėčiui. Žinau, kad jis iš tiesų vertino kiekvieną iš jūsų. Jis atidavė savo sielą, o jo muzika gyvuos toliau. Cronos legenda niekada nemirs“, – sakė Nathan.
„Venom“ istoriją pradėjo dar 1979 metais
Prie 1979 metais susikūrusios „Venom“ Conrad „Cronos“ Lant iš pradžių prisijungė kaip ritmo gitaristas. Kartu su gitaristu Jeffrey „Mantas“ Dunn ir būgnininku Anthony „Abaddon“ Bray jis padėjo formuoti išskirtinį grupės skambesį.
Vėliau Conrad „Cronos“ Lant perėjo prie bosinės gitaros, o 1980 metais, iš grupės pasitraukus Clive Archer, tapo pagrindiniu „Venom“ vokalistu.
„Venom“ iširo 1988 metais, tačiau vėliau Conrad „Cronos“ Lant grupę atkūrė su kitais muzikantais ir tęsė jos veiklą iki pat savo mirties.
Grupė laikoma viena reikšmingų ekstremaliojo metalo raidai. Ypač didelę įtaką turėjo 1982 metais išleistas albumas „Black Metal“ – jo pavadinimas ilgainiui tapo viso metalo muzikos žanro pavadinimu.
Atsisveikindami su Conrad „Cronos“ Lant jo bendražygiai pabrėžė, kad muzikanto palikimas išliks gyvas.
„Jo muzika niekada nemirs. Jo balsas niekada nenutils. O „Venom“ palikimas gyvuos per jo sukurtą muziką ir „Legions“ visame pasaulyje, kurie ir toliau neš šią liepsną“, – rašoma grupės atsisveikinimo žinutėje.
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