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Mirė serialo „Liežuvautoja“ legenda

2026-10-01 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 16:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mirė garsus Holivudo režisierius Markas Piznarski, prisidėjęs prie vienų populiariausių paaugliams skirtų televizijos serialų, tarp jų – ir kultiniu tapusios „Liežuvautojos“. Jam buvo 71-eri.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. soc. tinklų, nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (65)

Mirė garsus Holivudo režisierius Markas Piznarski, prisidėjęs prie vienų populiariausių paaugliams skirtų televizijos serialų, tarp jų – ir kultiniu tapusios „Liežuvautojos“. Jam buvo 71-eri.

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Režisierius mirė balandžio 4 dieną, tačiau žinia apie jo mirtį viešai paskelbta gerokai vėliau – jo pavardė pasirodė naujausio Amerikos režisierių gildijos (DGA) leidinio skiltyje „In Memoriam“. rašė Express.

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(65 nuotr.)
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Per savo ilgą karjerą televizijoje M. Piznarski išgarsėjo kaip režisierius, kuriam ne kartą buvo patikėti pirmieji, bandomieji, serialų epizodai. Būtent jie dažnai nulemdavo, ar televizijos projektas sulauks tęsinio.

Jo karjera televizijoje prasidėjo nuo serialo „Mano vadinamasis gyvenimas“ („My So-Called Life“). Vėliau režisierius dirbo prie tokių populiarių projektų kaip „Liežuvautoja“, „Veronika Mars“ („Veronica Mars“) ir „Evervudas“ („Everwood“).

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Paliko ryškų pėdsaką „Liežuvautojoje“

M. Piznarski režisavo net 14 „Liežuvautojos“ epizodų per visus šešis serialo sezonus. Būtent jam buvo patikėta ir pirmoji 2007 metais parodyta serialo serija.

Režisierius taip pat kūrė keletą itin svarbių serialo epizodų, tarp jų – šimtąją seriją „G.G.“ ir finalinį epizodą „Niujorke, aš tave myliu XOXO“ („New York, I Love You XOXO“). Pastarasis buvo parodytas 2012 metų gruodį ir užbaigė šešis sezonus trukusią serialo istoriją.

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M. Piznarski taip pat režisavo pirmuosius du serialo „Veronika Mars“ epizodus, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Kristen Bell.

Jo indėlis į serialą buvo toks reikšmingas, kad aktoriaus Chriso Lowello personažas Stoshas „Pizas“ Piznarski buvo pavadintas būtent režisieriaus garbei.

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Dirbo ir kine

Nors M. Piznarski labiausiai išgarsėjo televizijoje, jo karjeroje netrūko ir darbų didžiajame ekrane.

Vienas pirmųjų rimtų jo darbų kino industrijoje buvo režisieriaus asistento pozicija 1986 metų romantinėje dramoje „Apie praėjusią naktį...“ („About Last Night...“), kurioje vaidino Demi Moore ir Robas Lowe'as.

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Vėliau jis dirbo prie 2000 metų filmo „Here on Earth“, o 2006-aisiais – prie brendimo istoriją pasakojančios dramos „Looking for Sunday“.

Gerbėjai atsisveikina su režisieriumi

Viešai pasklidus žiniai apie M. Piznarski mirtį, socialinius tinklus užplūdo atsisveikinimo žinutės. Gerbėjai prisiminė ne tik „Liežuvautoją“, bet ir daugybę kitų serialų, prie kurių kūrimo jis prisidėjo.

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„Netekome dar vienos legendos. Būdamas 71-erių mirė televizijos režisierius veteranas Markas Piznarski, kurio karjera tyliai prisidėjo prie vienų geriausiai atpažįstamų televizijos dramų kūrimo. Jo įtaka siekė gerokai toliau nei Manhatano Aukštutinis Istsaidas – jo režisuotus darbus žiūrėjo kelios televizijos žiūrovų kartos. Nors visą karjerą jis praleido už kameros, milijonai žmonių užaugo žiūrėdami jo padėtas kurti televizijos akimirkas. Ilsėkis ramybėje, Markai Piznarski“, – rašė vienas internautas.

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Kitas gerbėjas taip pat pabrėžė režisieriaus palikimą televizijoje.

„Legendinis televizijos režisierius išėjo, tačiau liko dešimtmečius kurtos kultinės serijos, nepamirštamos dramos ir išskirtinis pasakojimas. Daugiau nei tris dešimtmečius Markas Piznarski buvo vienas produktyviausių ir įtakingiausių šiuolaikinės televizijos režisierių. Jo gebėjimas perteikti emocijas, valdyti pasakojimo tempą ir kurti savitą vizualinį stilių padėjo gimti daugybei įsimintinų televizijos akimirkų. Ilsėkis ramybėje, Markai Piznarski. Ačiū, kad padėjai atgaivinti tiek daug neįtikėtinų istorijų“, – skelbė jis.

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