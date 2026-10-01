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TV3 naujienos > Žmonės

Žuvo žinomas aktorius: įvyko tragedija

2026-10-01 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 19:20
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Aktorius Guy Kapulnik žuvo per lėktuvo katastrofą Kalifornijoje. Jam buvo 46-eri. Tragišką žinią patvirtino jo šeima.

Žvakė, lėktuvas (nuotr. 123rf.com)

Aktorius Guy Kapulnik žuvo per lėktuvo katastrofą Kalifornijoje. Jam buvo 46-eri. Tragišką žinią patvirtino jo šeima.

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Izraelio aktorius žuvo kartu su 33-ejų Tayloru Laska, kai lėktuvas, kuriuo jie skrido, nukrito netoli Hesperijos oro uosto Kalifornijoje.

Rugsėjo 24-osios, ketvirtadienio, rytą, prieš pat 10 val. vietos laiku, pagalbos tarnybos buvo iškviestos į Summit Valley Road apylinkes. Atvykę gelbėtojai atvirame lauke aptiko nosimi į žemę įsirėžusį vienmotorį lėktuvą „Aeronca Champion“.

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Abu lėktuve buvę žmonės žuvo įvykio vietoje.

Manoma, kad lėktuvą eksploatavo Apple Valley įsikūrusi bendrovė „Midfield Aviation“, teikianti skrydžių mokymo paslaugas ir nuomojanti orlaivius mokomiesiems skrydžiams.

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Aviacija tapo didele jo gyvenimo dalimi

Pastaraisiais metais aviacija užėmė itin svarbią vietą G. Kapulnik gyvenime. Kalifornijoje jis išmoko pilotuoti lėktuvus, įgijo skrydžių instruktoriaus kvalifikaciją ir mokė daugybę studentų.

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„Greta aktorystės pastaraisiais metais didžiulė jo meilė aviacijai tapo svarbia gyvenimo dalimi. Kalifornijoje jis išmoko skraidyti, tapo sertifikuotu skrydžių instruktoriumi ir mokė daugybę studentų. Po jo mirties mokiniai ir draugai ėmė dalytis atsisveikinimo žinutėmis, apibūdindami jį kaip mylimą žmogų ir didelę įtaką padariusį instruktorių, kuris mokė ne tik skraidyti, bet ir pamilti aviacijos pasaulį“, – šeimos pranešime teigė artimieji.

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Šeima G. Kapulnik prisiminė kaip smalsų, veiklų ir nuotykių nebijojusį žmogų.

„Guy buvo veiksmo, smalsumo ir nuotykių žmogus. Aktorius ir kūrėjas, kapitonas ir jūros žmogus. Visą gyvenimą jis judėjo tarp scenos ir kameros, jūros ir dangaus, vis išdrįsdamas pasirinkti naujus kelius“, – rašoma artimųjų pareiškime.

Filmavosi ne viename filme

Per aktoriaus karjerą jis pasirodė ne viename kino filme. Jį buvo galima išvysti 2009 metų juostoje „Lebanon“, 2010-ųjų filme „Watch Over Me“, 2011 metais pasirodžiusiame „Salsa Tel Aviv“ bei 2012-ųjų filme „Room 514“.

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Dar prieš pradėdamas aktoriaus karjerą G. Kapulnik tarnavo Izraelio gynybos pajėgų elitiniame paieškos ir gelbėjimo padalinyje „669“, kur buvo karininkas.

Pastaraisiais metais aktorius persikėlė į Los Andželą. Čia jis dirbo skrydžių instruktoriumi, tačiau neapleido ir aktorystės.

Pasipylė jautrūs atsisveikinimai

Po žinios apie G. Kapulnik mirtį socialiniuose tinkluose pasipylė jį pažinojusių žmonių atsisveikinimo žinutės.

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Buvusi aktoriaus agentė Zohar Jacobson jį apibūdino kaip nepaprastą žmogų.

„Guy buvo talentingas aktorius ir nepaprastas žmogus. Jis buvo protingas, jautrus ir kuklus, turėjo didžiulę širdį“, – sakė ji.

Prisiminimais pasidalijo ir vienas iš žmonių, kurį G. Kapulnik mokė skraidyti.

„Guy buvo mano skrydžių instruktorius, jis išmokė mane skraidyti. Jis buvo toks malonus žmogus. Iš Izraelio čia atvyko siekti savo svajonės – tapti oro linijų pilotu“, – rašė jis.

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