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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Žuvo nuo sulaikymo sprukęs vyras: „Šoko į upę ir paniro“

2026-09-30 12:47 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 12:47
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Tauragės rajone, Jūros upėje, nuskendo antradienio vakarą nuo jį sulaikyti siekusio pareigūno bėgęs vyras.

Policija (nuotr. P. Peleckio/BNS)
GALERIJA (11)

Tauragės rajone, Jūros upėje, nuskendo antradienio vakarą nuo jį sulaikyti siekusio pareigūno bėgęs vyras.

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Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė BNS nurodė, kad žuvo 1988 metais gimęs vyras, kuris buvo ieškomas teisėsaugos.

„Policijos pareigūnas ne tarnybos metu pastebėjo minėtą vyriškį, kuris šoko į upę ir paniro. Pirminiais duomenimis, vyras bandė perplaukti upę, taip norėdamas pasprukti nuo pareigūno“, – sakė ji.

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Bėglys galėjo būti ieškomas dėl įvairių nusikalstamų veikų

Pirminiais policijos duomenimis, tokius bėglio veiksmus galėjo lemti aplinkybė, kad asmuo buvo ieškomas dėl įvairių nusikalstamų veikų.

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„Tą patį vakarą vyko vyro paieška, prie jos buvo prisijungę ugniagesiai gelbėtojai, bet kūno rasti nepavyko. Šiandien, tęsiant paieškos darbus, apie 10 valandą vyro kūnas buvo rastas ir ištrauktas, konstatuota jo mirtis“, – nurodė L. Banienė.

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Jos žiniomis, asmeniui buvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, jis slapstėsi nuo pareigūnų.

„Asmuo žinomas teisėsaugai dėl įvairių nusikalstamų veikų, bet šią akimirką nenorėtume detalizuoti, kokias veikas įvykdė asmuo“, – sakė policijos atstovė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbė antradienį, apie 19.50 val., gavęs pranešimą, kad Tilžės plente, prie užtvankos, Jūros upėje skęsta žmogus.

Atvykusios pajėgos vandens paviršiuje asmens nematė, jo paieška vykdyta valtimi, bet vyro rasti nepavyko.

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