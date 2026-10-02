Mirė garsi TV laidų vedėja: prieš mirtį paliko jautrią žinutę

Skelbiama, kad moteris mirė namuose. Liga jai diagnozuota 2023 metų sausį.
Prieš mirtį paliko jautrią žinutę
Prieš mirtį Dame paliko asmeninį atsisveikinimo laišką draugams ir žmonėms, kurie ją palaikė. Jame ji išreiškė dėkingumą už per gyvenimą sulauktą draugystę, patarimus ir palaikymą, skelbia portalas „Tuko“.
„Man nepaprastai pasisekė, kad turėjau jūsų draugystę ir profesionalius patarimus. Jie leido man nugyventi tokį ilgą ir laimingą gyvenimą“, – rašė ji.
Kitoje žinutės dalyje laidų vedėja užsiminė apie atsisveikinimą ir paragino norinčius ją pagerbti prisidėti prie jai svarbių organizacijų. Tarp jų – Šveicarijoje veikianti „Dignitas“, „Oakhaven Hospice“ ir gyvūnų gerovės organizacija „Cats Protection“.
„Deja, visi geri dalykai, kaip sakoma, kada nors baigiasi. Todėl ypač norėjau atsisveikinti ir labai, labai jums padėkoti“, – rašė Esther.
Apie moters mirtį pranešusi šeima ją apibūdino kaip mylimą mamą ir močiutę, kurios atjauta palietė daugybę žmonių.
Artimieji paprašė gerbti jų privatumą gedulo metu ir prisiminė Esther kaip šeimos „saulės spindulį“. Jie taip pat pabrėžė, kad jos palikimas gyvuos per labdaros organizacijas, kurias ji įkūrė.
Dame išgarsėjo dirbdama BBC laidoje „That’s Life!“, o vėliau tapo viena ryškiausių visuomeninių kampanijų dalyvių Jungtinėje Karalystėje.
Ji įkūrė organizaciją „Childline“, teikiančią pagalbą sunkumų patiriantiems vaikams ir paaugliams, taip pat „The Silver Line“, skirtą vienišumą išgyvenantiems vyresnio amžiaus žmonėms.
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