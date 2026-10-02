Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė garsi TV laidų vedėja: prieš mirtį paliko jautrią žinutę

2026-10-02 07:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 07:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sulaukusi 86-erių mirė britų televizijos laidų vedėja, žurnalistė ir labdaros organizacijų įkūrėja Dame Esther Rantzen. Didžiąją gyvenimo dalį ji skyrė televizijai, vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių gerovei, o pastaraisiais metais viešai kalbėjo ir apie savo kovą su pažengusiu plaučių vėžiu.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Sulaukusi 86-erių mirė britų televizijos laidų vedėja, žurnalistė ir labdaros organizacijų įkūrėja Dame Esther Rantzen. Didžiąją gyvenimo dalį ji skyrė televizijai, vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių gerovei, o pastaraisiais metais viešai kalbėjo ir apie savo kovą su pažengusiu plaučių vėžiu.

REKLAMA
0

Skelbiama, kad moteris mirė namuose. Liga jai diagnozuota 2023 metų sausį. 

Prieš mirtį paliko jautrią žinutę

Prieš mirtį Dame paliko asmeninį atsisveikinimo laišką draugams ir žmonėms, kurie ją palaikė. Jame ji išreiškė dėkingumą už per gyvenimą sulauktą draugystę, patarimus ir palaikymą, skelbia portalas „Tuko“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man nepaprastai pasisekė, kad turėjau jūsų draugystę ir profesionalius patarimus. Jie leido man nugyventi tokį ilgą ir laimingą gyvenimą“, – rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Kitoje žinutės dalyje laidų vedėja užsiminė apie atsisveikinimą ir paragino norinčius ją pagerbti prisidėti prie jai svarbių organizacijų. Tarp jų – Šveicarijoje veikianti „Dignitas“, „Oakhaven Hospice“ ir gyvūnų gerovės organizacija „Cats Protection“.

REKLAMA

„Deja, visi geri dalykai, kaip sakoma, kada nors baigiasi. Todėl ypač norėjau atsisveikinti ir labai, labai jums padėkoti“, – rašė Esther.

Apie moters mirtį pranešusi šeima ją apibūdino kaip mylimą mamą ir močiutę, kurios atjauta palietė daugybę žmonių.

Artimieji paprašė gerbti jų privatumą gedulo metu ir prisiminė Esther kaip šeimos „saulės spindulį“. Jie taip pat pabrėžė, kad jos palikimas gyvuos per labdaros organizacijas, kurias ji įkūrė.

REKLAMA
REKLAMA

Dame išgarsėjo dirbdama BBC laidoje „That’s Life!“, o vėliau tapo viena ryškiausių visuomeninių kampanijų dalyvių Jungtinėje Karalystėje.

Ji įkūrė organizaciją „Childline“, teikiančią pagalbą sunkumų patiriantiems vaikams ir paaugliams, taip pat „The Silver Line“, skirtą vienišumą išgyvenantiems vyresnio amžiaus žmonėms.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų