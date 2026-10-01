Pasivaikščiojimas pasisuko kraupia linkme: šuo rado žmogaus ranką

Kraupus radinys aptiktas rugpjūčio 1-ąją. Prokurorai dabar, po dvejų mėnesių, skelbia daugiau detalių.
Šuo aptiko ranką
Mirusiojo tapatybė jau buvo nustatyta – tai vidutinio amžiaus vyras.
Płocko prokuratūros atstovas spaudai prokuroras Bartosz Maliszewski, sako, kad tyrimas artėja prie pabaigos. Anot jo, niekas neleidžia manyti, kad šis atvejis būtų nusikalstamo pobūdžio.
Rankos fragmentą aptiko poros šuo. Pora su augintiniu išėjo pasivaikščioti, Ciechanovo miesto pakraštyje jų šuo kažką užuodė.
Krūmuose, prie vienos iš sodybų tvoros, gulėjo ranka. Pirštų turinti rankos dalis buvo suirusi.
Pora iškvietė tarnybas. Ciechanovo policijos komisariato pareigūnai patvirtino, kad tai buvo žmogaus ranka. Pareigūnai su tarnybiniais šunimis apžiūrėjo netoliese esančią teritoriją. Praėjus mažiau nei parai po rankos dalies radimo, tarnybos aptiko daugiau.
Netrukus rastas kūnas
Keli šimtai metrų toliau specialiai apmokytas šuo aptiko žmogaus palaikus su drabužių fragmentais. Palaikai gulėjo krūmuose, nuošalioje kelio vietoje.
Prie palaikų buvo rasta užrašų knygelė ir mobilusis telefonas. Ciechanovo rajono prokuratūra pradėjo tyrimą. Taip daroma, kai mirties priežastys ir aplinkybės yra neaiškios ir reikalauja išsiaiškinimo. Tyrimas vykdomas dėl bylos, o ne prieš ką nors.
Prie palaikų buvo rastas užrašų knygelė ir mobilusis telefonas. Ciechanovo rajono prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neatsargaus nužudymo. Taip daroma, kai mirties priežastys ir aplinkybės yra neaiškios ir reikalauja išsiaiškinimo.
Praėjus dviem mėnesiams nuo žmogaus palaikų radimo, prokuroras Bartosz Maliszewski pranešė, kad tyrimas netrukus bus baigtas. Iš mirusiojo ir atrinktos šeimos paimta genetinė medžiaga patvirtino preliminarias tarnybų išvadas.
„Tapatybė nustatyta. Tai vidutinio amžiaus vyras. Jis buvo kilęs iš Ciechanovo apylinkių“, – nurodo prokuratūra.
Kūno radimo aplinkybės galėjo leisti manyti, kad tai nusikaltimas, tačiau greičiausiai mirties priežastis buvo natūrali.
Atliekant kūno apžiūrą ir tyrimus nebuvo nustatyta jokių sužalojimų, rodančių, kad prie vyro mirties galėjo prisidėti kas nors kitas.
Kaip vyro ranka atsidūrė kitoje vietoje, nei kūnas? Tai, spėjama, padarė gyvūnai.
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