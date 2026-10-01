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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Robertas Kaunas ragina nesureikšminti JAV susitikimo Lenkijoje tik su dalimi NATO partnerių

2026-10-01 14:44 / šaltinis: BNS / aut. /
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. /
2026-10-01 14:44
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Ukrainos DEMZ Lietuvoje žada sukurti iki 450 darbo vietų, Alytuje investuos dešimtis milijonų eurų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ragina nesureikšminti JAV inicijuoto susitikimo Lenkijoje tik su dalimi NATO sąjungininkų.

Į šį formatą nepakviesta Lietuva, Latvija, Estija, Jungtinė Karalystė, kitos šalys. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, tai Bergeno formato susitikimas, kuriame be JAV dalyvauja tik Norvegija, Švedija, Suomija, Lenkija, Vokietija ir Nyderlandai.

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„Aš pakviesčiau nustoti save plakti, nes mes turbūt kokius 80 proc. problemų susikuriame savo galvose, kurių realiai neegzistuoja“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė R. Kaunas.

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„Šitas susitikimas yra labai pragmatiškas. (...) Jie pasikvietė tas šalis, kurios turi galimybes, finansinius pajėgumus ir kitus pajėgumus įgyvendinti tuos vadinamus naštos persiėmimo sprendimus“, – teigė jis.

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Anot R. Kauno, tarp pakviestų šalių yra turinčių naikintuvų, degalų papildymo orlaivių, bombonešių ir kitos sunkiosios bei strateginės ginkluotės, reikalingos Europoje.

„Taip kad yra kalbama su tomis šalimis, kurios turi realius pajėgumus tai įgyvendinti“, – dar kartą pabrėžė ministras.

Nepaisant nedalyvavimo susitikime, R. Kaunas akcentavo, kad Baltijos šalys visada yra vertinamos kaip patikimos NATO sąjungininkės.

„Baltijos šalys yra visą laiką pagiriamos kaip patikimos sąjungininkės, mes vykdom savo įsipareigojimus, mes turim savo strateginę misiją, kurią įgyvendiname“, – sakė ministras.

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