Lietuvos socialdemokratai išgyvena skaudžią netektį

Jis buvo Tauragės gaisrininkų asociacijos steigėjas ir vadovas, yra buvęs Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas bei vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas.
Atsisveikinama su Vladu Liekiu
Per savo gyvenimą V. Liekis daug prisidėjo prie ugniagesybos tradicijų puoselėjimo, kaupė istorinę medžiagą, taip pat įkūrė muziejų.
V. Liekis buvo gerai Tauragėje žinomas visuomenininkas, ugniagesys ir kolekcininkas. Kolegos ir bendražygiai jį prisimena kaip žmogų, reikšmingai prisidėjusį prie ugniagesybos puoselėjimo ir jos istorijos išsaugojimo.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad Amžinybėn iškeliavo mūsų Bičiulis – Vladas Liekis, Tauragės krašto visuomenininkas, Tauragės gaisrininkų asociacijos steigėjas ir vadovas, ugniagesys, buvęs Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas, Vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas, muziejaus įkūrėjas, ugniagesybos istorijos entuziastas bei kolekcininkas.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems“, – „Facebook“ skelbė Tauragės socialdemokratai. Pridedama, kad informacija apie atsisveikinimą bus paskelbta vėliau.
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