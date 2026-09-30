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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Iš mirusio Lietuvos šokių legendos artimųjų – itin jautri žinia

2026-09-30 11:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 11:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 29 dieną buvo paskelbta liūdna žinia apie Lietuvos pramoginių šokių pradininko, choreografo Tomo Petreikio netektį. Šiuo metu skelbiama, kada bus galima atsisveikinti su velioniu.

Tomas Petreikis, atsisveikinimas (nuotr. Facebook, 123rf.com)

Rugsėjo 29 dieną buvo paskelbta liūdna žinia apie Lietuvos pramoginių šokių pradininko, choreografo Tomo Petreikio netektį. Šiuo metu skelbiama, kada bus galima atsisveikinti su velioniu.

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Artimieji prašo atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu.

Atsisveikinimas su Tomu Petreikiu

Žinia apie atsisveikinimą socialiniame tinkle „Facebook“ buvo dalijamasi Tomo Petreikio šokių studijos puslapyje. Jame žymusis šokių pradininkas prisimintas itin šiltai, jam buvo skirtos padėkos už ilgametę draugystę ir bendruomenės sukūrimą.

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„In memoriam.

Tomas Petreikis (1938–2026)

Šiandien mūsų salėse tylu. Netekome žmogaus, be kurio šios studijos nebūtų. Mirė Tomo Petreikio šokių studijos įkūrėjas, mokytojas ir ilgametė jos šviesa – Tomas Petreikis.

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1990-ieji buvo permainų metai. Tada daug kas tik dairėsi, kas bus toliau, o Tomas ėmėsi kurti. Vilniuje jis įkūrė šokių studiją, kuri tapo daugiau nei vieta treniruotėms. Čia augo šokėjai, užsimezgė draugystės ir susikūrė šeimos. Ši vieta išmokė ne vieną kartą, kad šokis yra ne tik žingsniai, bet ir laikysena, pagarba partneriui ir drąsa išeiti į aikštelę.

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Studijai jis atidavė visą savo patirtį. Dar nuo 1963-iųjų jis vadovavo Kauno pramoginių šokių ansambliui, vėliau pavadintam „Sūkuriu“, ir parengė pirmąsias Lietuvoje tarptautinės klasės šokėjų poras. Jis teisėjavo tarptautiniuose konkursuose, statė šokius Dainų šventėms, vadovavo Lietuvos sportinių šokių federacijai. Kartu jis buvo inžinierius, konstruktorius ir išradėjas. Galbūt todėl jo pamokose visada jautėsi ir tikslumas, ir tvarka, ir meilė gerai padarytam darbui.

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Tačiau mums jis pirmiausia buvo mokytojas. Jis pastebėdavo kiekvieną, net ir tyliausią, vaiką salės kampe. Jis tikėjo mokiniu anksčiau, nei šis pats patikėdavo savimi. Studija, kurią jis įkūrė prieš daugiau nei tris dešimtmečius, gyva iki šiol, ir tai yra gražiausias jo palikimas.

Dėkojame už kiekvieną pamoką, už kiekvieną šokį ir už tai, kad sukūrėte bendruomenę, kurią iki šiol vienija muzika, judesys ir saviraiškos laisvė.Šoksime toliau, nes Jūs mus to išmokėte.

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Atsisveikinimas vyks: Rugsėjo 30 d. nuo 15:00 val. velionis bus pašarvotas adresu Maironio g. 6, Trakai. Spalio 1 d. 12:00 val. vyks šv. Mišios vyks Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilikoje. Po jų – laidotuvės Trakų rajono Markutiškių kaimo kapinėse.

Artimieji prašo Tomo atminimą pagerbti atnešant po vieną baltą gėlės žiedą.

Tomo Petreikio šokių studijos bendruomenė“, – rašė įraše bendruomenė.

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