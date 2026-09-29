Kolegos sukrėsti: mirė komedijos žvaigždė

Pasak moters, komikas mirė namuose, kai ji buvo išėjusi vedžioti jų šuns. Grace pasakojo, kad tą dieną pora kartu pietavo sode, o netrukus ji išėjo pavedžioti augintinio.
Pranešė liūdną žiną
„Turėjome nuostabius pietus sode – avienos kotletus ir avinžirnius, taip pat išgėrėme taurę rožinio vyno, kurio jis net nebaigė. Išėjau vedžioti šuns, o lygiai po 40 minučių grįžusi radau jį jau mirusį“, – rašė ji.
Moteris pridūrė, kad pagalbos tarnybos atvyko per kelias minutes ir ilgai bandė jį atgaivinti, tačiau nesėkmingai, rašo mirror.co.uk.
„Turėtume visi palinkėti sau tokios mirties“, – apie paskutines Ronnie akimirkas sakė Grace, pabrėždama, kad jis nepatyrė skausmo ar kančių.
Žinia apie R. Goldeno mirtį sukrėtė jo gerbėjus ir kolegas. Muzikinės komedijos atlikėjas Steve'as Gribbinas prisiminė jį kaip itin linksmą ir muziką aistringai mylėjusį žmogų.
Ronnie buvo gerai žinomas britų alternatyviosios komedijos scenoje. Jis pasirodė kultiniame devintojo dešimtmečio seriale „The Young Ones“, kur atliko Buddy Holly vaidmenį, taip pat pasirodė satyriniame televizijos šou „Spitting Image“.
Prieš pradėdamas komiko karjerą R. Goldenas buvo muzikantas. 1975 metais jis prisijungė prie naujosios bangos grupės „The Fabulous Poodles“. Grupei iširus, jis pasuko į komediją ir pradėjo naudoti Ronnie Goldeno sceninį vardą.
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