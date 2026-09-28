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Garsaus dainininko mirtį gaubia paslaptis: suimti 2 gydytojai

2026-09-28 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 15:25
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Graikų muzikos žvaigždė Giorgos Mazonakis mirė būdamas 54-erių po medicininės procedūros, kurią kai kurios klinikos siūlo ir kaip senėjimą stabdantį gydymą. Dabar jo mirtį tiria policija, o dėl galimo pažeidimo suimti du gydytojai.

Policija, žvakė (nuotr. 123rf.com)

Graikų muzikos žvaigždė Giorgos Mazonakis mirė būdamas 54-erių po medicininės procedūros, kurią kai kurios klinikos siūlo ir kaip senėjimą stabdantį gydymą. Dabar jo mirtį tiria policija, o dėl galimo pažeidimo suimti du gydytojai.

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Vienas populiariausių Graikijos atlikėjų mirė rugsėjo 9 dieną, po to, kai jam buvo atlikta plazmos mainų procedūra. Netrukus po jos dainininkui sustojo širdis, skelbia express.co.uk. 

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Į Elpis ligoninę Atėnuose G. Mazonakis buvo atvežtas 16.45 val. greitosios pagalbos automobiliu. Ligoninės atstovai nurodė, kad atvykęs vyras nekvėpavo ir neturėjo pulso. Medikai atliko širdies ir plaučių gaivinimą, tačiau nesėkmingai. Oficialus mirties laikas – 17.40 val.

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Procedūra sukėlė klausimų

Plazmos mainų metu iš kraujo pašalinama plazma – skystoji kraujo dalis – ir ji pakeičiama kitu skysčiu arba donoro plazma. Ši procedūra medicinoje naudojama gydant tam tikras rimtas ligas, tačiau kai kurios klinikos ją siūlo ir kaip vadinamąją senėjimą stabdančią procedūrą.

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Graikijos medicinos asociacijos prezidentas Giorgos Patoulis pabrėžė, kad tai yra specializuota medicininė procedūra, kuriai būtina tinkama įranga, specializuoti darbuotojai ir atitinkami standartai.

Po atlikėjo mirties pradėtas tyrimas dėl galimų pažeidimų. Graikijos televizija MEGA skelbė, kad policija esą atlikėjo gydytojo telefone aptiko paieškų, kaip atlikti gaivinimą naudojantis „ChatGPT“.

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Taip pat aiškinamasi, kodėl klinikoje veikė plazmos mainų aparatas ir ar įstaiga turėjo teisę jį naudoti. Tyrėjams kyla klausimų ir dėl to, kokia medicininė pagalba G. Mazonakiui buvo suteikta bei kodėl greitoji pagalba esą nebuvo iškviesta anksčiau.

Suimti du gydytojai

Kliniką valdantys sutuoktiniai gydytojai Ioanna Gaka ir Ilias Theodoropoulos buvo suimti. Abu medikai neigia padarę ką nors neteisėto ir šiuo metu yra suimti iki teismo.

G. Mazonakis buvo viena ryškiausių Graikijos muzikos žvaigždžių. Jis per kelis dešimtmečius išgarsėjo atlikdamas šiuolaikinę graikų laïko muziką – populiariosios ir folklorinės graikų muzikos žanrą.

Atlikėjas taip pat buvo Graikijos „The Voice“ teisėjas.

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