Nelaimės atveju ekspertė ragina visada laikyti 1 daiktą namuose: apie tai susimąsto ne visi

Jame galima laikyti ne tik sutartis ar informaciją apie turtą, bet ir aiškius nurodymus šeimai. Ekspertė pabrėžia, kad apie tokias situacijas galvoti nėra malonu, tačiau jų numatyti neįmanoma, rašoma fakt.pl.
Raudonas aplankas – nenumatytiems gyvenimo atvejams
K. Nowicka savo „Instagram“ paskyroje atkreipė dėmesį į situacijas, apie kurias žmonės dažnai susimąsto tik tada, kai jau būna per vėlu.
„Tikriausiai esate pagalvoję apie situacijas, kai kažkas staiga mirė, patyrė avariją, insultą ar ilgą laiką buvo hospitalizuotas sunkios būklės, ir suprantate, kad tokie dalykai paprastai yra nenuspėjami“, – rašė ekspertė.
Pasak jos, būtent todėl verta iš anksto pasirūpinti informacija, kurios kritiniu momentu gali prireikti artimiesiems.
Raudonas aplankas gali būti naudingas ne tik mirties atveju, bet ir tuomet, kai žmogus dėl sunkios sveikatos būklės kurį laiką pats negali tvarkyti savo reikalų.
Ką verta laikyti raudoname aplanke?
Ekspertė savo sekėjams pateikė dokumentų kontrolinį sąrašą. Jis suskirstytas į keturias pagrindines dalis: butas arba namas, darbas, turtas ir kita informacija.
Vienas svarbiausių dokumentų, kurį verta turėti, yra testamentas. Tačiau aplanke galima laikyti ir papildomą informaciją, kuri padėtų šeimai suprasti, kaip elgtis konkrečioje situacijoje.
K. Nowicka taip pat siūlo parašyti instrukcijas artimiesiems, ką reikėtų daryti žmogaus mirties atveju. Kai kuriems žmonėms gali būti svarbu palikti ir trumpą atsisveikinimo laišką ar iš anksto išdėstyti savo pageidavimus dėl laidotuvių.
Informacija apie namus ir finansinius įsipareigojimus
Kalbant apie būstą, ekspertė rekomenduoja aplanke laikyti svarbiausius su nekilnojamuoju turtu susijusius dokumentus. Tarp jų – hipotekos paskolos sutartį ir informaciją apie su ja susijusį draudimą.
Taip pat verta pridėti notaro aktus, informaciją apie komunalinių paslaugų teikėjus bei namų savininkų bendrijos pavadinimą ir kontaktinius duomenis.
Atskiroje aplanko dalyje, skirtoje darbui, galima sukaupti informaciją ir dokumentus, susijusius su darbo sutartimis bei vykdoma verslo veikla.
Ekspertės sąraše taip pat nurodoma informacija apie paskolas ir kreditus, jų sutartis bei grąžinimo terminus.
Kodėl verta pasiruošti iš anksto?
Pagrindinė raudono aplanko idėja – ne gąsdinti save galimomis nelaimėmis, o sumažinti artimųjų rūpesčius tuo metu, kai jie ir taip išgyventų sudėtingą laikotarpį.
Staiga susirgus ar mirus žmogui, šeimai gali tekti vienu metu spręsti daugybę praktinių klausimų. Jei svarbiausi dokumentai, sutartys ir informacija yra vienoje vietoje, juos rasti tampa gerokai paprasčiau.
Ekspertė ragina apie tokį aplanką pagalvoti dar tada, kai viskas gerai. Juk ne visus gyvenimo įvykius galime numatyti, tačiau bent iš dalies galime pasiruošti jų pasekmėms.
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