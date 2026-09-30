Kaip atrodo Šapranausko, Kernagio ir kitų Lietuvos legendų kapai – pamatykite patys

Antakalnio kapinėse anapilin iškeliavusių garsių Lietuvos žmonių atminimą pažymi ir įvairios su jų profesija susijusios statulos bei monumentai.
Palaidoti žymiausi šalies menininkai ir visuomenės veikėjai
Šiose kapinėse atskirą atminimo vietą, dar vadinamą menininkų kalneliu, turi Lietuvos meno kultūrą kūrę aktoriai, muzikantai bei rašytojai
Vienas iš jų, aktorius ir televizijos laidų vedėjas Vytautas Šapranauskas, ant kurio antkapio galime išvysti kėdę ir ant jos padėtą kaukę. Vienas geriausių šalies humoristų mirė 2013-ųjų balandžio 18 d. Vilniuje. Žinomas aktorius mokėsi Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Ilgą laiką dirbo TV3 televizijos laidose. Vedė laidas „Šapro šou“, „Puikusis šou“, „Šok su manimi“, „Chorų karai“, „Auksiniai svogūnai“.
Visai netoli palaidotas ir teatro, televizijos ir kino aktorius Arūnas Storpirštis. Aktorius amžinojo poilsio iškeliavo 2018 m. lapkričio 6 dieną. Staigi mirtis vyrą užklupo vakare. Šeima vežė aktorių į ligoninę, tačiau medikai buvo bejėgiai: garsaus vyro išgelbėti nepavyko.
A. Storpirštis gimė 1950 metais Vilniuje, 1975-aisiais baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) aktorių laidą. Tais pačiais metais jis pradėjo dirbti Jaunimo teatre sostinėje ir šio teatro trupei priklausė iki pat mirties.
Kiek toliau Antakalnio kapinėse palaidotas ir operos solistas bei pedagogas Virgilijus Noreika. Gimė 1935 m., o mirė 2018 m. Dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Aktyviai koncertavo ir Lietuvoje, ir užsienyje, už savo veiklą yra apdovanotas daugybe apdovanojimų.
V. Noreika yra dainavęs daugelyje pasaulio teatrų scenose: Maskvos didžiajame teatre, Berlyno valstybės operoje, Paryžiaus „Grand Opera“, Buenos Airių „Teatro Colon“, Stokholmo, Sofijos, Belgrado, Budapešto, Bukarešto, Varšuvos, Prahos, Bratislavos, Kijivo, Minsko, Talino, Rygos, Čikagos lietuvių operoje ir kitose scenose. Virgilijus Noreika atliko ir solinius koncertus, jų yra surengęs daugiau kaip 700.
Visai netoli ilsisi ir poetas, eseistas, vertėjas ir visuomenės veikėjas Marcelijus Martinaitis. Jis gimė 1936 m. Raseinių rajone, o mirė 2013 m. Vilniuje. Daugiausiai kūrė senosios kaimo pasaulėžiūros susidūrimo su moderniu pasauliu tema. Per gyvenimą išleido dešimt poezijos rinkinių. Jo vardu pavadinta Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka.
Šiose kapinėse palaidotas ir lietuvių muzikantas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas, režisierius, televizijos laidų vedėjas Vytautas Kernagis. Velionis gimė 1951 m. ir po sunkios ligos mirė 2008 m. Vilniuje. Yra laikomas dainuojamosios poezijos pradininku Lietuvoje. 1978 m. įrašė pirmąją Lietuvoje dainuojamosios poezijos plokštelę. Per gyvenimą sukūrė maždaug 200 dainų.
Savo poilsio vietą Antakalnio kapinėse atrado ir poetė, eilėraščių vaikams kūrėja Janina Degutytė. Rašytoja gimė 1928 m, o mirė 1990 m. Rašyti eilėraščius pradėjo dar būdama dešimties. Baigė VU ir buvo lietuvių kalbos bei literatūros specialistė.
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