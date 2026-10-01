Šioje Lietuvos ligoninėje – gedulas: „Su giliu liūdesiu atsisveikiname...“

Kolegos ją prisimena kaip rūpestingą, šiltą ir atsidavusią specialistę, kurios gyvenimas buvo neatsiejamas nuo pagalbos vaikams.
Klaipėdos vaikų ligoninė gedi ilgametės slaugytojos
„Tai gyvenimas, atiduotas žmonėms“, – taip velionę Viliją prisimena kolegos. Keturis dešimtmečius vaikais besirūpinusi slaugytoja paliko ryškų pėdsaką ne tik ligoninės bendruomenėje, bet ir daugelio šeimų atmintyje.
Klaipėdos vaikų ligoninės kolektyvas dalijasi jautriais atminimo žodžiais ir skelbia atsisveikinimo detales.
„IN MEMORIAM
Vilijai atminti
Su giliu liūdesiu atsisveikiname su kolege, slaugytoja Vilija, kuri net 40 savo gyvenimo metų skyrė Klaipėdos vaikų ligoninei. Profesinį kelią ji pradėjo operacinėje, vėliau dirbo Statistikos skyriuje, o nuo 2023 metų – Konsultacinėje poliklinikoje, kartu su vaikų chirurgų komanda..
Vilija buvo baigusi edukologijos studijas Klaipėdos universitete. Galbūt neatsitiktinai didžioji jos gyvenimo dalis praėjo su vaikais ir dėl vaikų – su rūpesčiu, kantrybe ir gebėjimu būti šalia.
Su vyru užaugino dukrą. Ji buvo mylinti mama, žmona, močiutė, kolegė. Mums trūks jos šypsenos, šilumos ir paprasto kasdienio buvimo šalia...
Šiandien jos gedi šeima, artimieji ir kolektyvas. O kartu lieka daugybė vaikų, prie kurių per tuos metus prisilietė jos rūpestingos rankos.
Keturiasdešimt metų ligoninėje – tai ne tik darbo stažas.
Tai gyvenimas, atiduotas žmonėms.
Tavo šviesus atminimas ir Tavo darbų pėdsakas liks su mumis.
Atsisveikinti su velione kviečiame „Aternos“ (Joniškio) pilkojoje salėje. 2026.10.01 nuo 16 valandos.
Urna išnešama spalio 2 d. 12 valandą. Laidojama Lėbartų kapinėse“, – buvo rašoma įraše.
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