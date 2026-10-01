Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė 54-erių muzikos žvaigždė: pradėtas tyrimas

2026-10-01 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 12:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Graikijos muzikos pasaulį sukrėtė netektis – eidamas 55-uosius metus mirė vienas populiariausių šalies atlikėjų Giorgos Mazonakis. Pranešama, kad dainininko širdis sustojo po medicininės procedūros, o dėl jo mirties pradėtas kriminalinis tyrimas.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Graikijos muzikos pasaulį sukrėtė netektis – eidamas 55-uosius metus mirė vienas populiariausių šalies atlikėjų Giorgos Mazonakis. Pranešama, kad dainininko širdis sustojo po medicininės procedūros, o dėl jo mirties pradėtas kriminalinis tyrimas.

REKLAMA
0

Giorgos Mazonakis mirė rugsėjo 9 dieną po plazmos keitimo procedūros. Skelbiama, kad jos metu kilo komplikacijų ir atlikėją ištiko staigus širdies sustojimas, rašė Express.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mirtis ištiko po procedūros

Plazmos keitimas – procedūra, kurios metu pašalinama kraujo plazma, t. y. skystoji kraujo dalis, ir pakeičiama kitu skysčiu arba donoro plazma. Šis metodas taikomas gydant tam tikras sunkias ligas, tačiau kai kurios klinikos jį siūlo ir kaip senėjimą stabdančią procedūrą.

REKLAMA
REKLAMA

Giorgos Mazonakis buvo pristatytas į „Elpis“ ligoninę. Gydymo įstaiga, patvirtindama žinią apie jo mirtį, išplatino pranešimą.

REKLAMA

„16.45 val. jis buvo atvežtas EKAB greitosios pagalbos automobiliu, nekvėpavo ir neturėjo pulso. Pagal protokolą buvo atliktas širdies ir plaučių gaivinimas, tačiau nesėkmingai. Oficiali mirties valanda – 17.40 val.“, – teigiama ligoninės pranešime.

Athens Medical Association prezidentas Giorgos Patoulis pabrėžė, kad plazmos keitimas yra „specializuota medicininė procedūra“, kuriai atlikti būtina ne tik tinkama įranga, bet ir specialiai parengti darbuotojai bei nustatytų standartų laikymasis.

REKLAMA
REKLAMA

Graikijos televizijos kanalas MEGA skelbia, kad Giorgos Mazonakis mirtis tapo kriminalinio tyrimo objektu. Teigiama, kad policija atlikėjo gydytojo telefone esą aptiko paieškų, kaip naudojantis „ChatGPT“ atlikti gaivinimą.

„YNetNews“ taip pat pranešė, kad pareigūnai aiškinasi, kodėl klinikoje galėjo būti naudojamas plazmos keitimo aparatas ir ar gydymo įstaiga apskritai turėjo leidimą jį eksploatuoti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tyrėjams taip pat kilo klausimų, kokį tiksliai gydymą gavo Giorgos Mazonakis ir kodėl greitoji medicinos pagalba nebuvo iškviesta anksčiau.

Klinikai vadovaujantys sutuoktiniai gydytojai Dr Ioanna Gaka ir Dr Ilias Theodoropoulos buvo sulaikyti. Abu medikai neigia padarę ką nors neteisėto ir, kaip skelbiama, lieka suimti laukdami teismo.

REKLAMA

Giorgos Mazonakis buvo viena ryškiausių Graikijos muzikos žvaigždžių, didžiulio populiarumo sulaukusi ne tik gimtinėje, bet ir Kipre. Per daugiau nei tris dešimtmečius trukusią karjerą jis išgarsėjo atlikdamas šiuolaikinę graikų laïko muziką – populiariosios ir liaudies muzikos elementus jungiantį žanrą.

Pastaraisiais metais Giorgos Mazonakis taip pat buvo Graikijos muzikinio projekto „The Voice“ teisėjas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų