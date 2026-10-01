Mirė 54-erių muzikos žvaigždė: pradėtas tyrimas

Giorgos Mazonakis mirė rugsėjo 9 dieną po plazmos keitimo procedūros. Skelbiama, kad jos metu kilo komplikacijų ir atlikėją ištiko staigus širdies sustojimas, rašė Express.
Mirtis ištiko po procedūros
Plazmos keitimas – procedūra, kurios metu pašalinama kraujo plazma, t. y. skystoji kraujo dalis, ir pakeičiama kitu skysčiu arba donoro plazma. Šis metodas taikomas gydant tam tikras sunkias ligas, tačiau kai kurios klinikos jį siūlo ir kaip senėjimą stabdančią procedūrą.
Giorgos Mazonakis buvo pristatytas į „Elpis“ ligoninę. Gydymo įstaiga, patvirtindama žinią apie jo mirtį, išplatino pranešimą.
„16.45 val. jis buvo atvežtas EKAB greitosios pagalbos automobiliu, nekvėpavo ir neturėjo pulso. Pagal protokolą buvo atliktas širdies ir plaučių gaivinimas, tačiau nesėkmingai. Oficiali mirties valanda – 17.40 val.“, – teigiama ligoninės pranešime.
Athens Medical Association prezidentas Giorgos Patoulis pabrėžė, kad plazmos keitimas yra „specializuota medicininė procedūra“, kuriai atlikti būtina ne tik tinkama įranga, bet ir specialiai parengti darbuotojai bei nustatytų standartų laikymasis.
Graikijos televizijos kanalas MEGA skelbia, kad Giorgos Mazonakis mirtis tapo kriminalinio tyrimo objektu. Teigiama, kad policija atlikėjo gydytojo telefone esą aptiko paieškų, kaip naudojantis „ChatGPT“ atlikti gaivinimą.
„YNetNews“ taip pat pranešė, kad pareigūnai aiškinasi, kodėl klinikoje galėjo būti naudojamas plazmos keitimo aparatas ir ar gydymo įstaiga apskritai turėjo leidimą jį eksploatuoti.
Tyrėjams taip pat kilo klausimų, kokį tiksliai gydymą gavo Giorgos Mazonakis ir kodėl greitoji medicinos pagalba nebuvo iškviesta anksčiau.
Klinikai vadovaujantys sutuoktiniai gydytojai Dr Ioanna Gaka ir Dr Ilias Theodoropoulos buvo sulaikyti. Abu medikai neigia padarę ką nors neteisėto ir, kaip skelbiama, lieka suimti laukdami teismo.
Giorgos Mazonakis buvo viena ryškiausių Graikijos muzikos žvaigždžių, didžiulio populiarumo sulaukusi ne tik gimtinėje, bet ir Kipre. Per daugiau nei tris dešimtmečius trukusią karjerą jis išgarsėjo atlikdamas šiuolaikinę graikų laïko muziką – populiariosios ir liaudies muzikos elementus jungiantį žanrą.
Pastaraisiais metais Giorgos Mazonakis taip pat buvo Graikijos muzikinio projekto „The Voice“ teisėjas.
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