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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tragedija: mirė vos 13-metė garsaus aktoriaus dukra

2026-09-30 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 19:40
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Mirė Holivudo aktoriaus Chado Lowe'o dukra Fiona, kuriai buvo vos 13 metų. Šią skaudžią žinią patvirtino šeima.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Mirė Holivudo aktoriaus Chado Lowe'o dukra Fiona, kuriai buvo vos 13 metų. Šią skaudžią žinią patvirtino šeima.

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Šeima teigė esanti sugniuždyta netekties ir prisiminė Fioną kaip protingą, kūrybingą mergaitę, kuri labai mėgo šokti.

Neteko dukters

Fiona buvo antroji Chado Lowe'o ir filmų prodiuserės Kim Painter dukra. Po jos mirties liko tėvai ir dvi seserys – 17-metė Mabel bei 10-metė Nixie.

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Antradienį šeima leidiniui „People“ išplatino pareiškimą.

„Ji buvo dievinama savo seserų ir labai mylima tėvų. Iš tiesų ji buvo mūsų gyvenimo šviesa. Jos mirtis yra pražūtinga visai mūsų šeimai, todėl šiuo metu prašome maldų ir privatumo“, – sakoma jame.

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Kol kas nėra skelbiama, kokiomis aplinkybėmis mirė 13-metė Fiona

Fiona gimė 2012 metų lapkričio 16 dieną. 

58-erių Chadas geriausiai žinomas dėl vaidmenų serialuose „Pretty Little Liars“ ir „Supergirl“. Už vaidmenį seriale „Life Goes On“ aktorius yra pelnęs „Emmy“ apdovanojimą.

Su filmų prodiusere Kim Painter jis susituokė 2010 metais.

Chadas yra jaunesnysis aktoriaus Robo Lowe'o brolis. Robas žinomas dėl vaidmenų filmuose „The Outsiders“, „St. Elmo's Fire“ bei seriale „Parks and Recreation“.

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