GMP automobilyje mirė 27-erių vyras: medikai dar bandė išgelbėti gyvybę, tačiau buvo per vėlu

Kaip informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė Jolita Linkevičienė, vakar, apie 17 val. 35 min., buvo gautas pranešimas, kad greitosios medicinos pagalbos automobilyje mirė 27 metų vyras.
Mirė jaunas vyras
Medikai dėjo visas pastangas, kad išgelbėtų jauno žmogaus gyvybę, jį gaivino, tačiau pastangos buvo bevaisės – vyriškio gyvybė užgeso.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
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