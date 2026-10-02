Edita Mildažytė prisiminė paskutinį pokalbį su Selemonu Paltanavičiumi: „Buvo toks...“

Gamta jam nebuvo tiesiog tyrimų objektas ar profesinė sritis – tai buvo visas jo gyvenimas, atverta pažinimo knyga, kuria jis nemokėjo nesidalinti.
Prisiminė paskutinį pokalbį
Savo prisiminimais su portalu tv3.lt sutiko pasidalinti ir Edita Mildažytė.
Kaip teigė E. Mildažytė, paskutinį kartą S. Paltanavičių sutiko dar Kauno knygų mugėje, kuri vyko rugsėjo 18-20 dienomis Kauno „Žalgirio“ arenoje.
„Buvo toks linksmas, dar persimetėme keliais žodžiais. Aš juokavau, kad keista, jog jis su kostiumu – jis labai retai vilkdavosi kostiumą“, – teigė Edita.
Netrukus pasirodys ir E. Mildažytės laida, kurioje interviu davė pats S. Paltanavičius, moteris nesitikėjo, kad ši laida taps In memoriam.
Prisimindama šį jų paskutinį pokalbį moteris teigė:
„Jis visada buvo labai žaismingas, niekada nekalbėdavo labai rimtai ar su kokia nors nuoskauda. Visada prisimindavo savo gimtinę, artimuosius. Jie gana sunkiai anuomet gyveno.“
Begalinė meilė gamtai
Selemonas Paltanavičius gimė 1956 m. sausio 14 d. Marijampolės rajone, Užbaliuose. Kaip pats prisimindavo, jis atėjo į pasaulį gilią, atšiaurią žiemą, įsuptas į kailinius, tačiau šilumą ir pagarbą supančiam pasauliui išnešiojo per visą savo gyvenimą.
Baigęs biologijos studijas Vilniaus universitete (1979 m.), jis pradėjo profesinį kelią Žuvinto rezervate. Vėliau dešimtmečius atidavė šalies aplinkos apsaugai – dirbo Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėju, kuravo saugomų rūšių apsaugos darbus, dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Už nuopelnus Lietuvai ir ilgametį darbą S. Paltanavičius įvertintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu bei Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo gamtosaugine premija.
Hibridinio stiliaus kūrėjas ir tyrinėtojas visada akcentavo paprastą tiesą: „Mes turime išmokti gyventi taip, kad vieni kitiems – mes gamtai, o gamta – mums nejaustume nuoskaudų, suprastume ir mokėtume gyventi santarvėje.“
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