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TV3 naujienos > Žmonės

Iš mirusio Selemono Paltanavičiaus artimųjų – jautri žinutė: turi 1 prašymą

2026-10-02 17:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 17:50
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Būdamas 70 metų mirė gamtininkas, rašytojas, fotografas, aplinkosaugininkas ir radijo laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. 

Selemonas Paltanavičius (ELTA nuotr.)
GALERIJA (11)

Būdamas 70 metų mirė gamtininkas, rašytojas, fotografas, aplinkosaugininkas ir radijo laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. 

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Gamta jam nebuvo tiesiog tyrimų objektas ar profesinė sritis – tai buvo visas jo gyvenimas, atverta pažinimo knyga, kuria jis nemokėjo nesidalinti.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gamtininkas Selemonas Paltanavičius

Artimieji turi 1 prašymą

Spalio 2-osios vakarą S. Paltanavičiaus artimieji pasidalijo itin jautria žinia apie gamtininko netektį ir užsiminė apie svarbų prašymą.

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„Spalio 2 d. eidamas 71-us metus netikėtai mirė gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas, rašytojas, radijo laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius.

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Selemonas iki paskutinės akimirkos pasakojo Lietuvai apie mūsų gamtą ir dalinosi jos akimirkomis su mumis visais. Velionio šeima ir artimieji dėkoja už užuojautą, prašo supratimo ir privatumo gedint“, – rašoma S. Paltanavičiaus „Facebook“ paskyroje.

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Meilė gamtai

Selemonas Paltanavičius gimė 1956 m. sausio 14 d. Marijampolės rajone, Užbaliuose. Kaip pats prisimindavo, jis atėjo į pasaulį gilią, atšiaurią žiemą, įsuptas į kailinius, tačiau šilumą ir pagarbą supančiam pasauliui išnešiojo per visą savo gyvenimą.

Baigęs biologijos studijas Vilniaus universitete (1979 m.), jis pradėjo profesinį kelią Žuvinto rezervate. Vėliau dešimtmečius atidavė šalies aplinkos apsaugai – dirbo Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėju, kuravo saugomų rūšių apsaugos darbus, dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Už nuopelnus Lietuvai ir ilgametį darbą S. Paltanavičius įvertintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu bei Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo gamtosaugine premija.

Hibridinio stiliaus kūrėjas ir tyrinėtojas visada akcentavo paprastą tiesą: „Mes turime išmokti gyventi taip, kad vieni kitiems – mes gamtai, o gamta – mums nejaustume nuoskaudų, suprastume ir mokėtume gyventi santarvėje.“

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