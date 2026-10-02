Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Slušniui atsisakius konsultuoti rusiškai, sureagavo ministerija

2026-10-02 17:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 17:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Psichiatrui Linui Slušniui atsisakius kalbėti rusiškai su pagalbos atvykusiu nepilnamečiu, sureagavo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

Linas Slušnys (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
GALERIJA (17)

Psichiatrui Linui Slušniui atsisakius kalbėti rusiškai su pagalbos atvykusiu nepilnamečiu, sureagavo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

REKLAMA
7

Primename, kad L. Slušnys sulaukė nepilnamečio paciento, kuris nekalbėjo lietuvių kalba, o tik rusų. Paauglį atlydėjo globėjas ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) atstovas.

L. Slušnys pareiškė kalbėsiąs tik lietuviškai ir, jo paties teigimu, pasiūlė VVTAĮT vertėjauti. Tarnyba atsisakė tą padaryti, o L. Slušnys laikėsi savo pozicijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galiausiai nepilnametis pagalbą gavo kitoje gydymo įstaigoje.

Pasisakė SAM

Praėjusiais metais buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sakė, jog negalima priversti medikų konsultuoti užsienio kalba, tačiau pacientai neturi būti diskriminuojami dėl kalbos. Naujienų portalas tv3.lt paklausė SAM, ar tokia tvarka galioja ir dabar.

REKLAMA
REKLAMA

„Apie bendrąją tvarką plačiau pakomentuoti galėtų pati įstaiga, tačiau mūsų žiniomis gydytojas gali pasirinkti ar konsultuoti kita, ne valstybine kalba. Joks įpareigojimas konsultuoti užsienio kalba nėra taikomas“, – rašoma SAM atsakyme.

REKLAMA

Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pažymi, kad prioritetas šiuo atveju turėjo būti ne kalba, o pagalba paaugliui, rašo ministerija.

„Ministro nuomone, šiuo konkrečiu atveju pagalba vaikui turėjo būti laikoma prioritetu. Gydytojas turi pasirinkimą ar konsultuoti ne valstybine kalba ar to nedaryti, tačiau įvertinant šios situacijos aplinkybes, vaiko sveikatos būklę bei suicidinę riziką, fundamentaliai svarbiau yra staigiai stabilizuoti sveikatos būklę“, – teigiama SAM atsakyme.

REKLAMA
REKLAMA

Į gydymo įstaigą, kurioje dirba L. Slušnys nepilnametis turėjo kreiptis gavęs siuntimą hospitalizacijai, tai yra guldymui į ligoninę, dėl aukštos savižudybės rizikos.

Slušnys paviešino savo faktus

Situaciją paviešino pats L. Slušnys, kuris teigė gavęs VVTAĮT skundą dėl galimai neetiško elgesio su pacientu. Po to VVTAĮT išplatino savo įvykių versiją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Melu niekaip nebūsi sotus. Ši tarnyba yra rosiejos (Rusijos – red. past.) džiaugsmas“, – taip apie VVTAĮT feisbuke rašo L. Slušnys.

Reaguodamas į tarnybos pateiktus faktus, L. Slušnys paviešino savo poziciją, kurią pavadino „melo paneigimu“

„Paneigiu melą:

  • Leidau ir net pats pasakiau, kad Vaiko teisių tarnyba verstų į rusų kalbą.
  • Paslaugos buvo suteiktos, vaikas liko medikų priežiūroje.
  • Vaiko teisių tarnyba negali nurodyti kurioje įstaigoje vaikas bus gydomas. Sprendimą priima budintis gydytojas. Siuntimą gydytis kitoje gydymo įstaigoje gavo būtent su mano parašu ir todėl galėjo likti medikų priežiūroje.
  • Vaikas jau seniai nebe ligoninėje ir jokia žala nebuvo padaryta. Yra tik kvailai įsižeidusios tarnybos darbuotojos.“

Anot psichiatro, VVTAĮT įrašas yra bandymas „melagingais faktais“ nukreipti problemą ir sieja tai su noru paslėpti, psichiatro teigimu, esminę bėdą.

REKLAMA

„Vaiko teisių tarnyba nesugeba 37-tais Nepriklausomybės metais užtikrinti, kad Lietuvoje gimę ir užaugę vaikai galėtų laisvai jaustis rinkdamiesi paslaugas ir ateities perspektyvas. Melu bandoma paslėpti savo neįgalumą.

Jeigu nuvykčiau į rusiją (gramatika netaisyta – red. past.) ir paprašyčiau kalbėti su manimi lietuviškai, įdomu kokio sulaukčiau atsakymo? 

REKLAMA

Atsipeikėkite!“, – neslepia pykčio L. Slušnys.

Psichiatras kaltina vaiko teisių gynėjus ne ginant vaikų interesus, o didinant atskirtį.

„Ir jūs tikrai nedirbate dėl kiekvieno vaiko, kol yra tiek daug lietuviškai nekalbančių vaikų. Leidžiate tarpti tikrajai atskirčiai. Jūs patys pažeidinėjate LR Konstituciją ir verčiate tai daryti kitus“, – rašo L. Slušnys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vaiko teisių tarnyba: mums svarbiausia ne kalba

Šiuo įrašu L. Slušnys atsakė į VVTAĮT pateiktą situacijos paveikslą. Jį ketvirtadienį, spalio 1 d., tarnyba paskelbė feisbuke.

„Vaiko teisių gynėjai dirba dėl Lietuvos ir dėl kiekvieno Lietuvos vaiko. Mūsų pareiga – būti šalia vaiko tada, kai jam sunkiausia, ir pasirūpinti, kad reikalinga pagalba būtų suteikta laiku, nepaisant vaiko rasės, tautybės, kilmės ar kalbos.

REKLAMA

Šiandien viešoje erdvėje pasirodė vaikų psichiatro žinutė, kurioje buvo keliamas klausimas dėl medicininės pagalbos suteikimo vaikui, kuris nekalba lietuvių kalba.

Norime ramiai ir jautriai pateikti šios situacijos faktus. Taip, Vaiko teisių gynėjai dėl susidariusios situacijos kreipėsi į ligoninės vadovybę, prašydami ją įvertinti“, – savo paskyroje rašė VVTAĮT.

REKLAMA

Tarnybos teigimu: 

  • L. Slušnys ir vaikas susitiko ligoninės priėmimo skyriuje. Vaiką lydėjo globėjas ir vaiko teisių gynėjas.
  • Vaikas turėjo psichiatro siuntimą hospitalizacijai, tai yra guldymui į ligoninę, dėl aukštos savižudybės rizikos.
  • Į ligoninę nepilnametis buvo atvežtas, anot tarnybos, būdamas gilioje krizėje. VVTAĮT žiniomis, vaiko mama yra mirusi, o prieš kelis mėnesius vaikas neteko tėvo globos.
  • Vaikui diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas. „Jis turėjo minčių apie savižudybę ir jam buvo reikalinga specialistų pagalba“, – rašė VVTAĮT.
  • Vaikų psichiatras – L. Slušnys – atsisakė su vaiku kalbėti jam suprantama kalba, tai yra rusų. Tą patvirtino ir L. Slušnys.
  • Anot VVTAĮT, nebuvo sutikta, kad būtų verčiama iš rusų kalbos į lietuvių kalbą. Tarnyba neįvardija, kas nesutiko, bet L. Slušnys viešino, jog būtent VVTAĮT atsisakė tai daryti.
  • Vaikas esą nebuvo paguldytas į ligoninę. Pasak VVTAĮT, jis tą pačią dieną jis buvo paguldytas kitoje ligoninėje. Santaros klinikos patvirtino, kad vaikui suteikta pagalba.

VVTAĮT teigimu, vaiko teisių gynėjams esą svarbiausia ne kalba, tautybė ar ne kilmė, o vaikas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Vaikas neturi likti vienas su savo skausmu todėl, kad nemoka lietuvių kalbos.

Kai kalbame apie vaiko teises, turime kalbėti ne tik apie principus, bet ir apie realius vaikus, jų išgyvenimus, jų saugumą ir teisę gauti pagalbą tada, kai jos labiausiai reikia.

Kiekvienas vaikas yra vertas būti išgirstas. Kiekvienas vaikas yra vertas pagalbos. Ir ypač tada, kai jam jos reikia labiausiai“, – tikina VVTAĮT.

REKLAMA

Ruginienė ketina kreiptis į teisėsaugą

Dėl L. Slušnio sprendimo atsisakyti konsultuoti vaiką socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako ruošianti kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą. 

„Šiuo metu ruošiame dokumentus. Aš pati kreipsiuosi į generalinę prokurorę ir prokuratūra tegu nustato visas įvykio aplinkybes“, – penktadienį Kuršėnuose žurnalistams kalbėjo I. Ruginienė.

REKLAMA

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inga Ruginienė

Jos teigimu, vaikas, kurį atsisakė konsultuoti minėtasis gydytojas, reikiamą pagalbą bandė gauti trijose skirtingose gydymo įstaigose. 

„Man atrodo, kad mes nepagrįstai dėmesį skiriame ne tai vietai ir diskutuojame apie kalbą, o pamirštame, kad už visos šitos istorijos yra vaikas. Vaikas, kurio emocinė būklė yra ties savižudybės riba. Jis per tą dieną apkeliavo tris įstaigas, nes kiekviena įstaiga siuntinėjo viena pas kitą. Tai ar tai yra normalu?“ – kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė. 

REKLAMA
REKLAMA

Beje, šis situacija nėra nauja, ji įvyko liepos mėnesį. Tą patvirtino ir VVTAĮT.

L. Slušnys, pasidalinęs tarnybos skundu, nenurodė tikslios jos datos. Psichiatras teigia „ilgai svarstęs, ar viešinti tokį skundą“. 

Pasisakė Slušnio darbdavys – Santaros klinikos

L. Slušnys dirba Vilniaus Santaros klinikose. Pastarosios patikino, kad vaikui pagalba suteikta, bet L. Slušnio pilietinės pozicijos neketina komentuoti.

Santaros klinikos VVTAĮT skundą teigia gavusios rugpjūčio 3 dieną.

„Santaros klinikos į susidariusią situaciją reagavo nedelsdamos – aplinkybės pradėtos aiškintis iškart, siekiant įvertinti situaciją ir galimus sprendimus“, – teigia klinikos.

„Skunde minimą situaciją ir aplinkybes išanalizavo Santaros klinikų Vidaus audito tarnyba, paimti raštiški minimo gydytojo, centro vadovės paaiškinimai, įvertinti paciento medicinos dokumentų įrašai. Atkreipiame dėmesį, kad pacientui konsultacija suteikta, gydymas paskirtas, su kuriuo sutiko vaiko atstovė“, – rašoma komentare.

Įstaiga teigia, kad situacija aptarta su gydytoju, Vaiko raidos centro vadove, Paauglių psichiatrijos ir krizių intervencijos skyriaus vedėja.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Linas Slušnys / BNS Foto
„Atsipeikėkite!“ – Slušnys rėžė vaiko teisių gynėjams: kaltina melu (244)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
2026-10-02 17:51
Vienas tipelis valdžioje taip uoliai dirba Lietuvai, kad net putino draugelis pagyrė, o štai vietinei "Mašai" okupantų kalba parūpo. Gal taipogi nori, kad aną kremlius pagirtu ?
Atsakyti
Lt
Lt
2026-10-02 17:52
Nuvažiuokite į Prancūziją ir pasakykite konsultuokite rusiškai. Kuom skiriasi Lietuva ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų