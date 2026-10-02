Ruginienė dėl rusiškai konsultuoti atsisakiusio Slušnio kreipsis į prokuratūrą: „Ar tai yra normalu?“

„Šiuo metu ruošiame dokumentus. Aš pati kreipsiuosi į generalinę prokurorę ir prokuratūra tegu nustato visas įvykio aplinkybes“, – penktadienį Kuršėnuose žurnalistams kalbėjo I. Ruginienė.
Jos teigimu, vaikas, kurį atsisakė konsultuoti minėtasis gydytojas, reikiamą pagalbą bandė gauti trijose skirtingose gydymo įstaigose.
„Man atrodo, kad mes nepagrįstai dėmesį skiriame ne tai vietai ir diskutuojame apie kalbą, o pamirštame, kad už visos šitos istorijos yra vaikas. Vaikas, kurio emocinė būklė yra ties savižudybės riba. Jis per tą dieną apkeliavo tris įstaigas, nes kiekviena įstaiga siuntinėjo viena pas kitą. Tai ar tai yra normalu?“ – kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
Vaiko teisių gynėjai: vaikas buvo atvežtas būdamas gilioje krizėje
Kaip skelbė ELTA, Vilniaus santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas L. Slušnys ketvirtadienį paskelbė gavęs vaiko teisių gynėjų skundą šiam atsisakius rusiškai bendrauti su į kliniką atvežtu mažamečiu.
Jis teigė siūlęs mažametį atlydėjusiems Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertėjauti, tačiau šie esą atsisakė tai daryti.
Į situaciją sureagavusi I. Ruginienė pareiškė, kad tai, jog psichiatras atsisakė suteikti „gyvybiškai svarbią pagalbą“ mažamečiui, diskredituoja visą sveikatos apsaugos sistemą. Jos teigimu, šią situaciją turėtų įvertinti Generalinė prokuratūra.
Savo ruožtu vaiko teisių gynėjai „Facebook“ išplatino įrašą, kuriame tvirtina, kad į sveikatos priežiūros įstaigą atvykęs mažametis buvo „gilioje krizėje“ ir jo gyvybei grėsė pavojus.
Kaip nurodoma jame, vaikų psichiatras atsisakė paslaugą suteikti mažamečiui suprantama kalba bei nesutiko, kad specialistai verstų iš rusų į lietuvių kalbą.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos teigimu, mažamečiui reikalinga pagalba ir hospitalizacija suteikta kitoje gydymo įstaigoje.
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