„Atsipeikėkite!“ – Slušnys rėžė vaiko teisių gynėjams: kaltina melu

„Melu niekaip nebūsi sotus. Ši tarnyba yra rosiejos (Rusijos – red. past.) džiaugsmas“, – taip apie VVTAĮT feisbuke rašo L. Slušnys.
Slušnys paviešino savo faktus
Reaguodamas į tarnybos pateiktus faktus, L. Slušnys paviešino savo poziciją, kurią pavadino melo paneigimu"
„Paneigiu melą:
- Leidau ir net pats pasakiau, kad Vaiko teisių tarnyba verstų į rusų kalbą.
- Paslaugos buvo suteiktos, vaikas liko medikų priežiūroje.
- Vaiko teisių tarnyba negali nurodyti kurioje įstaigoje vaikas bus gydomas. Sprendimą priima budintis gydytojas. Siuntimą gydytis kitoje gydymo įstaigoje gavo būtent su mano parašu ir todėl galėjo likti medikų priežiūroje.
- Vaikas jau seniai nebe ligoninėje ir jokia žala nebuvo padaryta. Yra tik kvailai įsižeidusios tarnybos darbuotojos.“
Anot psichiatro, VVTAĮT įrašas yra bandymas „melagingais faktais“ nukreipti problemą ir sieja tai su noru paslėpti, psichiatro teigimu, esminę bėdą.
„Vaiko teisių tarnyba nesugeba 37-tais Nepriklausomybės metais užtikrinti, kad Lietuvoje gimę ir užaugę vaikai galėtų laisvai jaustis rinkdamiesi paslaugas ir ateities perspektyvas. Melu bandoma paslėpti savo neįgalumą.
Jeigu nuvykčiau į rusiją (gramatika netaisyta – red. past.) ir paprašyčiau kalbėti su manimi lietuviškai, įdomu kokio sulaukčiau atsakymo?
Atsipeikėkite!“, – neslepia pykčio L. Slušnys.
Psichiatras kaltina vaiko teisių gynėjus ne iš tiesų ginant vaikų interesus, o didinant atskirtį.
„Ir jūs tikrai nedirbate dėl kiekvieno vaiko, kol yra tiek daug lietuviškai nekalbančių vaikų. Leidžiate tarpti tikrajai atskirčiai. Jūs patys pažeidinėjate LR Konstituciją ir verčiate tai daryti kitus“, – rašo L. Slušnys.
Vaiko teisių tarnyba: mums svarbiausia ne kalba
Šiuo įrašu L. Slušnys atsakė į VVTAĮT pateiktą situacijos paveikslą. Jį ketvirtadienį, spalio 1 d., tarnyba paskelbė feisbuke.
„Vaiko teisių gynėjai dirba dėl Lietuvos ir dėl kiekvieno Lietuvos vaiko. Mūsų pareiga – būti šalia vaiko tada, kai jam sunkiausia, ir pasirūpinti, kad reikalinga pagalba būtų suteikta laiku, nepaisant vaiko rasės, tautybės, kilmės ar kalbos.
Šiandien viešoje erdvėje pasirodė vaikų psichiatro žinutė, kurioje buvo keliamas klausimas dėl medicininės pagalbos suteikimo vaikui, kuris nekalba lietuvių kalba.
Norime ramiai ir jautriai pateikti šios situacijos faktus. Taip, Vaiko teisių gynėjai dėl susidariusios situacijos kreipėsi į ligoninės vadovybę, prašydami ją įvertinti“, – savo paskyroje rašė VVTAĮT.
Tarnybos teigimu:
- L. Slušnys ir vaikas susitiko ligoninės priėmimo skyriuje. Vaiką lydėjo globėjas ir vaiko teisių gynėjas.
- Vaikas turėjo psichiatro siuntimą hospitalizacijai, tai yra guldymui į ligoninę, dėl aukštos savižudybės rizikos.
- Į ligoninę nepilnametis buvo atvežtas, anot tarnybos, būdamas gilioje krizėje. VVTAĮT žiniomis, vaiko mama yra mirusi, o prieš kelis mėnesius vaikas neteko tėvo globos.
- Vaikui diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas. „Jis turėjo minčių apie savižudybę ir jam buvo reikalinga specialistų pagalba“, – rašė VVTAĮT.
- Vaikų psichiatras – L. Slušnys – atsisakė su vaiku kalbėti jam suprantama kalba, tai yra rusų. Tą patvirtino ir L. Slušnys.
- Anot VVTAĮT, nebuvo sutikta, kad būtų verčiama iš rusų kalbos į lietuvių kalbą. Tarnyba neįvardija, kas nesutiko, bet L. Slušnys viešino, jog būtent VVTAĮT atsisakė tai daryti.
- Vaikas esą nebuvo paguldytas į ligoninę. Pasak VVTAĮT, jis tą pačią dieną jis buvo paguldytas kitoje ligoninėje. Santaros klinikos patvirtino, kad vaikui suteikta pagalba.
VVTAĮT teigimu, vaiko teisių gynėjams esą svarbiausia ne kalba, tautybė ar ne kilmė, o vaikas.
„Vaikas neturi likti vienas su savo skausmu todėl, kad nemoka lietuvių kalbos.
Kai kalbame apie vaiko teises, turime kalbėti ne tik apie principus, bet ir apie realius vaikus, jų išgyvenimus, jų saugumą ir teisę gauti pagalbą tada, kai jos labiausiai reikia.
Kiekvienas vaikas yra vertas būti išgirstas. Kiekvienas vaikas yra vertas pagalbos. Ir ypač tada, kai jam jos reikia labiausiai“, – tikina VVTAĮT.
Ruginienė ketina kreiptis į teisėsaugą
Dėl L. Slušnio sprendimo atsisakyti konsultuoti vaiką socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako ruošianti kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą.
„Šiuo metu ruošiame dokumentus. Aš pati kreipsiuosi į generalinę prokurorę ir prokuratūra tegu nustato visas įvykio aplinkybes“, – penktadienį Kuršėnuose žurnalistams kalbėjo I. Ruginienė.
Jos teigimu, vaikas, kurį atsisakė konsultuoti minėtasis gydytojas, reikiamą pagalbą bandė gauti trijose skirtingose gydymo įstaigose.
„Man atrodo, kad mes nepagrįstai dėmesį skiriame ne tai vietai ir diskutuojame apie kalbą, o pamirštame, kad už visos šitos istorijos yra vaikas. Vaikas, kurio emocinė būklė yra ties savižudybės riba. Jis per tą dieną apkeliavo tris įstaigas, nes kiekviena įstaiga siuntinėjo viena pas kitą. Tai ar tai yra normalu?“ – kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
Beje, šis situacija nėra nauja, ji įvyko liepos mėnesį. Tą patvirtino ir VVTAĮT.
L. Slušnys, pasidalinęs tarnybos skundu, nenurodė tikslios jos datos. Psichiatras teigia „ilgai svarstęs, ar viešinti tokį skundą“.
Kokia kalba konsultuoja medikai?
Lietuvoje medicinos paslaugos teikiamos valstybine lietuvių kalba, tačiau gydytojai gali konsultuoti ir užsienio kalbomis, kuriomis moka.
Praėjusiais metais buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sakė, jog negalima priversti medikų konsultuoti užsienio kalba, tačiau pacientai neturi būti diskriminuojami dėl kalbos.
„Priversti negalime gydytojo konsultuoti ta kalba, kuria jis atsisako konsultuoti“, – 2025 m. sausį prieš Vyriausybės posėdį sakė M. Jakubauskienė.
„Jeigu jie turi pakankamą gebėjimą ir kompetenciją konsultuoti pacientą užsienio kalba, tai yra puiku, pridėtinė vertė, tačiau medikas neturi įpareigojimų ir imperatyvo konsultuoti užsienio kalba pacientą, jeigu jis negali to kvalifikuotai padaryti ir suteikti tuo pačiu kokybiškos paslaugos“, – teigė ji.
Vis dėlto M. Jakubauskienė pabrėžė, kad kiekvieną atvejį atsisakius konsultuoti užsienio kalba reikėtų vertinti atskirai.
„Reikėtų kiekvieną specifišką atvejį žiūrėti labai konkrečiai, kiek tame yra diskriminatyvaus tokio elgesio, piktybinio atsisakymo, o kiek tai yra tiesiog kritinis vertinimas, kad negali kokybiškai konsultuoti medicininės problematikos“, – kalbėjo buvusi ministrė.
Ar dabartinio ministro pozicija tokia pati, naujienų portalas tv3.lt paklausė Sveikatos apsaugos ministerijos. Gavę atsakymą, papildysime.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.