TV3 Žinios. JAV siunčia jūrų pėstininkus į Baltijos jūrą; Skandalas dėl rusakalbio paciento; Putino pareiškimai

Autizmo spektro sutrikimą turintis, abiejų tėvų globos netekęs septyniolikmetis atsidūrė ant savižudybės slenksčio. Lietuviškai nesuprantančiam paaugliui buvo būtina skubi medikų pagalba. Tačiau Santaros klinikose tuo metu budėjęs psichiatras Linas Slušnys atsisakė jam padėti, nes nepanoro su vaikinu bendrauti rusiškai. Pareiškė, jog „Lietuvoje visi turi kalbėti lietuviškai“.
O galiausiai paauglį nukreipė į kitą gydymo įstaigą. Gydytojas dabar kaltinimus atmeta, o tuos, kurie pritaria rusų kalbos vartojimui, išvadino kolaborantais. Istorija sukėlė ir politikų pasipiktinimą – socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė grasina kreiptis į Generalinę prokuratūrą.
Po pastaruoju metu padažnėjusių Rusijos grasinimų Europai – su garsiais pareiškimais išstojo diktatorius Putinas. Savo kalboje jis stengėsi įvaryti Europos šalims branduolinio karo baimę ir pasėti dvejones dėl tolesnės paramos Ukrainai. Grasino taikyti į objektus Europoje. Į aštrėjančią Kremliaus retoriką NATO aljansas atsako raginimu reaguoti ramiai ir toliau remti Ukrainą.
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