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TV3 naujienos > Žmonės

Tikrasis Selemono Paltanavičiaus gyvenimas: be blizgesio, bet su begaline meile gamtai

2026-10-02 16:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 16:57
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Būdamas 70 metų mirė gamtininkas, rašytojas, fotografas, aplinkosaugininkas ir radijo laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. 

Selemonas Paltanavičius, gamtininkas (nuotr. asm. archyvo ir Jono Petronio, 123rf.com)
GALERIJA (11)

Būdamas 70 metų mirė gamtininkas, rašytojas, fotografas, aplinkosaugininkas ir radijo laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. 

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Gamta jam nebuvo tiesiog tyrimų objektas ar profesinė sritis – tai buvo visas jo gyvenimas, atverta pažinimo knyga, kuria jis nemokėjo nesidalinti.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gamtininkas Selemonas Paltanavičius

Gyvenimas, pastatytas ant meilės gamtai

Selemonas Paltanavičius gimė 1956 m. sausio 14 d. Marijampolės rajone, Užbaliuose. Kaip pats prisimindavo, jis atėjo į pasaulį gilią, atšiaurią žiemą, įsuptas į kailinius, tačiau šilumą ir pagarbą supančiam pasauliui išnešiojo per visą savo gyvenimą.

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Baigęs biologijos studijas Vilniaus universitete (1979 m.), jis pradėjo profesinį kelią Žuvinto rezervate. Vėliau dešimtmečius atidavė šalies aplinkos apsaugai – dirbo Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėju, kuravo saugomų rūšių apsaugos darbus, dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Už nuopelnus Lietuvai ir ilgametį darbą S. Paltanavičius įvertintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu bei Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo gamtosaugine premija.

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Hibridinio stiliaus kūrėjas ir tyrinėtojas visada akcentavo paprastą tiesą: „Mes turime išmokti gyventi taip, kad vieni kitiems – mes gamtai, o gamta – mums nejaustume nuoskaudų, suprastume ir mokėtume gyventi santarvėje.“

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Žodžio ir vaizdo meistras: nuo radijo eterio iki vaikų pasakų

Retas iškilus gamtininkas paliko tokį milžinišką kūrybinį pavelda. S. Paltanavičius parašė virš 100 knygų, parengė daugiau nei 5 tūkst. publikacijų, tūkstantį radijo laidų bei prisidėjo prie kelių šimtų televizijos laidų kūrimo.

Ypatingą vietą jo širdyje užėmė vaikai. Rašytojas buvo įsitikinęs, kad gražiausios sėklos pasėjamos būtent jauniausiųjų širdyse. Jo pasakos – nuo Metų knyga išrinkto „Velniuko ir vieversiuko“ iki pastarųjų metų pažintinių knygų su populiaresniais vaikų veikėjais (tokiais kaip Kakė Makė) – mokė ne tiesiog pažinti gyvūnus ar augalus, bet ugdyti jautrumą gyvybei. Už kūrybą vaikams jis įvertintas Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų literatūros bei Prano Mašioto premijomis.

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Jis siekė, kad kiekvienas – ar tai būtų vaikas, ar suaugusysis – pamatytų, koks trapus ir stebuklingas yra šalia esantis pasaulis: nuo paprasto machaono vikšro darže iki nykstančio juodojo gandro ar žalvarnio.

Nenutrūkstamas smalsumas ir pamoka kiekvienam

S. Paltanavičius iki pat paskutiniųjų dienų išlaikė nepaprastą smalsumą. Neseniai minėdamas savo 70-metį jis atviravo, kad didžiausias jo noras – ir toliau dirbti, rašyti bei dar geriau pažinti Lietuvą, nes „kuo daugiau žinai, tuo mažiau žinai“. Kaip pats teigė, jam nereikėjo triukšmingų švenčių ar blizgesio – pakakdavo ramiai pabūti su artimaisiais, žvilgtelėti pro langą į medžius ar tiesiog išvykti į mišką.

Selemonas Paltanavičius išėjo, tačiau paliko neįkainojamą pėdsaką: knygose, nuotraukose, balso įrašuose ir tūkstančių žmonių širdyse. Jis išmokė mus sustoti, įsiklausyti į paukščio giesmę ir pamatyti gamtą ne kaip kažką svetimo, o kaip namus, kuriuos privalome saugoti.

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Liūdžiu
Liūdžiu
2026-10-02 17:43
Užuojauta artimiesiems, labai gaila tokių šviesių žmonių.
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Tadas
Tadas
2026-10-02 17:48
Užuojauta artimiesiems. Nuoširdus žmogus buvo.
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