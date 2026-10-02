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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė gerbiamas Lietuvos miškininkas: „Pakėlę akis į dangų tave žvaigždėje matysime“

2026-10-02 11:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 11:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vakar, spalio 1 dieną, pasiekė skaudi žinia apie Ignalinos miškų urėdo, nusipelniusio miškininko ir medžiotojo Edmundo Kapturausko netektį.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Vakar, spalio 1 dieną, pasiekė skaudi žinia apie Ignalinos miškų urėdo, nusipelniusio miškininko ir medžiotojo Edmundo Kapturausko netektį.

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Pranešama, kada bus galima atsisveikinti su velioniu.

Mirė ilgametis miškininkas

Socialiniame tinkle „Facebook“ žinia apie netektį dalijosi „Laidojimo paslaugų centras“. Jie pranešė, kad mirusiojo atminimą prašoma pagerbti keliais baltais žiedais.

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„Su giliu liūdesiu pranešame, kad rugsėjo paskutinėmis dienomis užgeso ilgamečio Ignalinos miškų urėdo, nusipelniusio miškininko, medžiotojo EDMUNDO KAPTURAUSKO (1935.08.05–2026.09.29) gyvybė.

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Nuoširdžiausia užjauta šeimai ir visiems, kas mylėjo Edmundą, kam jis buvo artimas ir brangus.

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Atsisveikinti su Edmundu galima Laidojimo paslaugų centro Ignalinos padalinyje, Bažnyčios a. 4, Ignalinoje, 1-oje salėje spalio 3 d., šeštadienį, 9:00–13:00 val.Šv. Mišios bus aukojamos Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje šeštadienį 10:00 val.

Urna išnešama šeštadienį 13:00 val.Laidojamas Panevėžio kapinėse. Artimieji prašo pagerbti velionį keliais baltais žiedais.

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Mes, Laidojimo Paslaugų Centras, esame čia, kad palengvintume Jūsų rūpesčius ir būtume šalia, kai to labiausiai reikia.Ilsėkis, Edmundai, Dievo glėbyje ir Rojaus soduose, ten, kur Tavo artimieji, kur amžina vasara ir viskas žydi…

Pakėlę akis į dangų Tave žvaigždėje matysime. Ačiū už tokį ilgą ir prasmingą kelią čia, žemėje, kartu. O dabar – lengvų Angelo sparnų“, – buvo rašoma įraše.

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