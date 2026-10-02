Lietuvos ugniagesių bendruomenėje – skaudi netektis

Kolegos jautriai išskyrė jo pastangas išsaugoti ugniagesybos istoriją bei sukauptas žinias perduoti ateities kartoms. Ypatingą vietą jo veikloje užėmė Kęsčių kaime įkurtas muziejus, kuriame buvo sukaupta gausi ugniagesybos istoriją menanti kolekcija.
Kolegos prisimena Vlado indėlį į ugniagesių bendruomenę
Asociacija savo įraše taip pat paskelbė atsisveikinimo su velioniu detales.
„NETEKOME VLADO LIEKIO.
2026 m. rugsėjo 30 d. ugniagesių bendruomenė neteko ilgamečio ugniagesio gelbėtojo, aktyvaus Tauragės krašto visuomenininko ir ugniagesybos istorijos puoselėtojo Vlado Liekio.
V. Liekis Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai atidavė 27 savo gyvenimo metus. Profesinį kelią jis baigė 2012 m., kuomet į pensiją išėjo iš Tauragės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojo pareigų. Visą gyvenimą jis išliko ištikimas ugniagesio profesijai bei jos tradicijoms, o sukauptą patirtį ir žinias noriai perdavė ateities kartoms.
Ypatingą Vlado indėlį į profesijos paveldo išsaugojimą liudija jo Kęsčių kaime įkurtas muziejus. Jame sukaupta gausi ugniagesybos istoriją menanti kolekcija: istorinės uniformos, ekipuotė, gaisrinė technika, istoriniai ženklai ir simbolika. Šiame muziejuje Vladas pats vesdavo edukacijas, pasakodavo lankytojams apie ugniagesio profesijos subtilybes bei Tauragės krašto gaisrininkų istoriją.
Nuo 2012 m. jis vadovavo Tauragės gaisrininkų asociacijai, aktyviai prisidėjo prie bendruomenės telkimo ir jos tradicijų puoselėjimo. Šių metų rugsėjį Vladas tapo ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veteranų asociacijos nariu.
Nuoširdžiai užjaučiame Vlado Liekio šeimą, artimuosius, kolegas ir bendražygius dėl šios skaudžios netekties. Jo prasmingi darbai, atsidavimas profesijai ir meilė ugniagesybos istorijai visada išliks gyvi mūsų atmintyje.
Tegul šviesus Vlado atminimas guodžia artimųjų širdis šią sunkią valandą.
Atsisveikinimas su velioniu:
A. a. Vladas Liekis bus pašarvotas gedulo namuose, Sandėlių g. 2, Tauragėje.
Spalio 1 d. – atsisveikinimas nuo 15:00 val.
Spalio 2 d.:
10:00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje;
12:00 val. – išlydėjimas į amžinojo poilsio vietą.
Ilsėkis ramybėje, Vladai“, – rašoma įraše.
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