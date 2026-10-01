Vyras kreipėsi į ugniagesius: nuo piršto teko nukirpti žiedą

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, trečiadienio vakarą, 20.58 val., gautas pranešimas, kad į Raseinių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą dėl ištinusio rankos piršto kreipėsi vyras.
Jis norėjo, kad ugniagesiai nuo jo piršto nuimtų žiedą.
Vyrą į ugniagesių padalinį atsiuntė Raseinių priėmimo skubios pagalbos skyriaus medikai.
Ugniagesiai žiedą nuo piršto nukirpo, o vyras išvyko į Priėmimo skyrių.
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