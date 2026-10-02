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Netikėta komiko mirtis: mylimoji išėjo pavedžioti šunį ir išvydo stingdantį vaizdą

2026-10-02 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 16:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Skaudi žinia pasiekė komedijos ir muzikos pasaulį – eidamas 78-uosius metus mirė Tony De Meuras, geriau žinomas sceniniu Ronnie Goldeno vardu. Atlikėjas išgarsėjo ne tik kaip muzikantas, bet ir kaip komikas, o jo pasirodymai televizijoje ilgam įsiminė žiūrovams.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Skaudi žinia pasiekė komedijos ir muzikos pasaulį – eidamas 78-uosius metus mirė Tony De Meuras, geriau žinomas sceniniu Ronnie Goldeno vardu. Atlikėjas išgarsėjo ne tik kaip muzikantas, bet ir kaip komikas, o jo pasirodymai televizijoje ilgam įsiminė žiūrovams.

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Apie netektį pranešė jo gyvenimo partnerė Grace Carley, atskleidusi ir jautrias paskutines jo gyvenimo akimirkas, skelbė dailystar.co.uk.

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Netektis

Grace teigė, kad Tony mirė netikėtai, tačiau be skausmo – tuo metu, kai ji buvo išėjusi vedžioti jų šuns.

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„Be jokio šurmulio ar didesnio vargo jis tiesiog išėjo vakar popietę, kai vedžiojau šunį. Žinau, kad tai bus didžiulis šokas, kaip buvo ir man, tačiau mane guodžia tai, kad jis visiškai nepatyrė skausmo ar kančių“, – sakė ji.

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Grace taip pat paragino šeimos narius, draugus ir gerbėjus dalytis mėgstamiausiais prisiminimais apie Ronnie.

Tony De Meuras išgarsėjo 1975 metais, kai subūrė grupę „The Fabulous Poodles“. 

Vėliau Tony pasuko į komedijos pasaulį. Jis pasirodė „The Comic Strip“, o kultiniame seriale „The Young Ones“ kartu su Riku Mayallu ir Ade'u Edmondsonu suvaidino Buddy Holly versiją – aukštyn kojomis ant parašiuto kabantį personažą.

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Jo kūrybinėje biografijoje taip pat buvo pasirodymai televizijos projektuose „Spitting Image“, „Pushing Up Daisies“ ir „The Lenny Henry Show“.

Po žinios apie atlikėjo mirtį pasipylė kolegų ir draugų atsisveikinimai. Muzikinės komedijos atlikėjas Steve'as Gribbinas prisiminė Ronnie kaip talentingą muzikantą, puikų pasakotoją ir išskirtinį žmogų.

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„Labai liūdna žinia apie komedijos legendos, labai juokingo atlikėjo, puikaus muzikanto ir apskritai nuostabaus žmogaus Tony De Meuro, dar žinomo Ronnie Goldeno vardu, mirtį“, – rašė jis.

Steve'as prisiminė, kad Ronnie kasmet sutikdavo komikų Kalėdų vakarėlyje.

„Kiekvienais metais jį sutikdavau komikų Kalėdų vakarėlyje. Vos jį pamatęs visada nudžiugdavau... Jis buvo puikus pasakotojas, o muziką mylėjo su reta ir neblėstančia aistra“, – rašė jis.

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„Jis buvo labai juokingas žmogus ir nuostabi asmenybė. Nuoširdžiai užjaučiu Grace ir visą jo šeimą“, – pridūrė Steve'as.

Savo prisiminimais pasidalijo ir komikė Charmian Hughes. Ji atskleidė, kad Tony jos sceniniame gyvenime buvo nuo pat karjeros pradžios, o dar anksčiau buvo mačiusi jo grupę „The Fabulous Poodles“.

„Tony mano sceniniame pasaulyje buvo tiek laiko, kiek pati jame dirbu, tačiau dar gerokai anksčiau mačiau išties nuostabią grupę „The Fabulous Poodles“ St Andrews universitete“, – rašė ji.

„Mes kartu pasirodėme daugybėje renginių ir buvome tikri komedijos pasaulio draugai“, – pridūrė Charmian.

Komikė taip pat jautriai kreipėsi į Ronnie partnerę Grace.

„Jo gražūs santykiai su tavimi buvo nuostabūs stebėti, todėl siunčiame tau visą savo meilę ir užuojautą“, – rašė ji.

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