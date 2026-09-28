Mirė garsi Lietuvos advokatė

„Liūdna žinia – netekome mamos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė mirusiosios sūnus Artūras Vasiliauskas.
Mirė ilgametė advokatė
1945 gimusi teisininkė ilgus metus dirbo advokate, dalyvavo daugybėje rezonansinių baudžiamųjų bylų.
Nagrinėjant Darbo partijos juodosios buhalterijos bylą, L. Vasiliauskienė buvo valstybės paskirta gynėja tuometiniam minėtos politinės jėgos lyderiui Viktorui Uspaskichui.
Prieš daugiau nei du dešimtmečius ji taip pat dalyvavo, nagrinėjant Panevėžio „Tulpinių“ gaujos bylą.
Pastaraisiais metais teisininkė dirbo 2021 m. riaušių prie Seimo byloje.
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