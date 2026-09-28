Mirusio „2 Donatai“ grupės nario artimieji išgyveno jautrią dieną: jo kūryba gyva gerbėjų širdyse ir šiandien

Atlikėjas nusižudė 2023 m. sausio 2 d., būdamas vos 33-ejų.
D. Čižauskas palaidotas Plungėje
Prieš daugiau nei trejus metus pasklidusi žinia apie atlikėjo mintį sujaudino visą Lietuvą. Ją tąkart pranešė jo bendražygis ir draugas Karolis Akulavičius.
Netrukus po žinios pasipylė žinutės su užuojautos žodžiais šeimai bei artimiesiems.
Kolegą ir draugą prisiminė ne vienas garsus pramogų pasaulio veidas, ši žinia buvo netikėta ir skaudi ir gerbėjams.
2023-ųjų ausio 6 dieną, jis buvo išlydėtas į paskutinę kelionę. Su velioniu artimieji atsisveikino jo gimtojoje Plungėje. Amžinojo poilsio jis atgulė Plungės Jovaišiškės kaimo kapinėse.
Atsisveikinimo koncertas
Netrukus po D. Čižausko mirties jo bičiulis Arūnas Valinskas paskelbė apie atminimo koncertą.
Žalgirio arenoje vyko dainininko D. Čižausko atminimui skirtas koncertas, kuriame jo dainas atliko gausi scenos kolegų kompanija: Karolis Akulavičius, Donatas Balvočius, Inga Valinskienė, Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis, Marijonas Mikutavičius, Vaidas Baumila, „Žemaitukai“, Renata ir Deivis Norvilai, Irūna ir Marius Jampolskis, Česlovas Gabalis, Dainotas Varnas, Liepa Norkevičienė, „Patruliai“, „Džentelmenai“, „Sare Roma“.
Bilietai į koncertą buvo iššluoti, o pinigai už juos buvo skirti velionio šeimai.
Koncerte dalyvavo ir D. Čižausko žmona Ieva su dukrele Atėne. Mergaitės žodžiai nepaliko abejingų – ji kreipėsi į visus susirinkusius ir padėkojo už tai, kad visi susirinko į jos tėčio koncertą.
Mirusį D. Čižauską grupėje pakeitė naujas kolega – į grupę sugrįžo Donatas Balvočius, kuris su Donatu Čižausku ir pradėjo grupės veiklą. Jis su Karoliu Akulavičiumi pasivadino „Grupė 2“.
Grupė ant scenos lipo ne vieną kartą ir atliko dainas „Kiek daug dienų“, „Esu žmogus“, „Duše“ ir daug kitų. Karolis Akulavičius publikai tarė ir keletą žodžių.
„Donatas šįvakar mums paliko muziką, tad pasimėgaukim kartu ir būkim laimingi. Padarykime gerą tūsą taip, kaip kad Donatas norėtų“, – koncerto pradžioje sakė artimas Donato draugas Karolis Akulavičius.
Padėjo šeimai
Primename, kad atlikėjas mirė 2023-ųjų sausio 2 d. Vyrui buvo vos 33-eji. D. Čižauskas turėjo mažą dukrelę, mylimą žmoną.
Dar prieš mirtį abu dueto nariai kūrė planus apie koncertinius turus po visą Lietuvą.
Koncertuodami ir dovanodami klausytojams D. Čižausko kūrinius, vaikinai prisidėjo ir prie jo šeimos finansinio stabilumo.
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