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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirusio „2 Donatai“ grupės nario artimieji išgyveno jautrią dieną: jo kūryba gyva gerbėjų širdyse ir šiandien

2026-09-28 14:20 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-28 14:20
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Rugsėjo 27-oji – itin jautri diena Donato Čižausko draugams, artimiesiems bei gerbėjams. Būtent tą dieną jam būtų suėję 37-eri. Žinomo atlikėjo netektis paliko skaudžią tuštumą, tačiau jo kūryba ir šiandien gyva gerbėjų širdyse.

Donatas Čižauskas (nuotr. Viktorijos Gajauskaitės, 123rf.com)
GALERIJA (21)

Rugsėjo 27-oji – itin jautri diena Donato Čižausko draugams, artimiesiems bei gerbėjams. Būtent tą dieną jam būtų suėję 37-eri. Žinomo atlikėjo netektis paliko skaudžią tuštumą, tačiau jo kūryba ir šiandien gyva gerbėjų širdyse.

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Atlikėjas nusižudė 2023 m. sausio 2 d., būdamas vos 33-ejų.

(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paskutinį kartą asisveikinama su Donatu Čižausku

D. Čižauskas palaidotas Plungėje

Prieš daugiau nei trejus metus pasklidusi žinia apie atlikėjo mintį sujaudino visą Lietuvą. Ją tąkart pranešė jo bendražygis ir draugas Karolis Akulavičius.

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Netrukus po žinios pasipylė žinutės su užuojautos žodžiais šeimai bei artimiesiems.

Kolegą ir draugą prisiminė ne vienas garsus pramogų pasaulio veidas, ši žinia buvo netikėta ir skaudi ir gerbėjams.

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2023-ųjų ausio 6 dieną, jis buvo išlydėtas į paskutinę kelionę. Su velioniu artimieji atsisveikino jo gimtojoje Plungėje. Amžinojo poilsio jis atgulė Plungės Jovaišiškės kaimo kapinėse.

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Atsisveikinimo koncertas

Netrukus po D. Čižausko mirties jo bičiulis Arūnas Valinskas paskelbė apie atminimo koncertą.

Žalgirio arenoje vyko dainininko D. Čižausko atminimui skirtas koncertas, kuriame jo dainas atliko gausi scenos kolegų kompanija: Karolis Akulavičius, Donatas Balvočius, Inga Valinskienė, Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis, Marijonas Mikutavičius, Vaidas Baumila, „Žemaitukai“, Renata ir Deivis Norvilai, Irūna ir Marius Jampolskis, Česlovas Gabalis, Dainotas Varnas, Liepa Norkevičienė, „Patruliai“, „Džentelmenai“, „Sare Roma“.

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Bilietai į koncertą buvo iššluoti, o pinigai už juos buvo skirti velionio šeimai.

Koncerte dalyvavo ir D. Čižausko žmona Ieva su dukrele Atėne. Mergaitės žodžiai nepaliko abejingų – ji kreipėsi į visus susirinkusius ir padėkojo už tai, kad visi susirinko į jos tėčio koncertą.

Mirusį D. Čižauską grupėje pakeitė naujas kolega – į grupę sugrįžo Donatas Balvočius, kuris su Donatu Čižausku ir pradėjo grupės veiklą. Jis su Karoliu Akulavičiumi pasivadino „Grupė 2“.

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Grupė ant scenos lipo ne vieną kartą ir atliko dainas „Kiek daug dienų“, „Esu žmogus“, „Duše“ ir daug kitų. Karolis Akulavičius publikai tarė ir keletą žodžių.

„Donatas šįvakar mums paliko muziką, tad pasimėgaukim kartu ir būkim laimingi. Padarykime gerą tūsą taip, kaip kad Donatas norėtų“, – koncerto pradžioje sakė artimas Donato draugas Karolis Akulavičius.

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(30 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donato Čižausko atminimo koncertas

Padėjo šeimai

Primename, kad atlikėjas mirė 2023-ųjų sausio 2 d. Vyrui buvo vos 33-eji. D. Čižauskas turėjo mažą dukrelę, mylimą žmoną.

Dar prieš mirtį abu dueto nariai kūrė planus apie koncertinius turus po visą Lietuvą. 

Koncertuodami ir dovanodami klausytojams D. Čižausko kūrinius, vaikinai prisidėjo ir prie jo šeimos finansinio stabilumo. 

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