Iš Ievos Zasimauskaitės – džiugi žinia

Režisierė Ieva Šiaučiūnienė jautrią atlikėjos idėją pavertė vientisu vizualiniu pasakojimu apie vienišumą, troškimą būti iš tiesų pamatytam ir tą ypatingą jausmą, kai gyvenime pagaliau atrandi savo žmones, rašoma pranešime spaudai.
Kai esi tarp žmonių, bet jautiesi vienas
Naujoji daina paliečia jausmą, kurį tikriausiai yra patyrę daugelis – kai esi apsuptas žmonių, tačiau jautiesi vienišas. Kai atrodo, kad aplinkiniai tave pažįsta, žino tavo istoriją ir turi susidarę nuomonę apie tavo gyvenimą, bet iš tiesų mato tik dalį tavęs.
„Nežinau, ar esate patyrę šį jausmą, bet žinau, kad daug žmonių jį patiria. Kai esi tarp žmonių, bet jautiesi vienas, nes jie tavęs nemato, nejaučia. Jie žiūri į tave lyg žinodami tavo istoriją, apie tave kalba, aptarinėja, tačiau iš tikrųjų niekada nežino viso įvykių paveikslo“, – apie dainos idėją pasakoja Ieva.
Atlikėjos teigimu, kartais žmogus aplinkiniams tampa tarsi figūra, kuri neturėtų jausti, kuriai neturėtų skaudėti. Iš šalies jo gyvenimas gali atrodyti kaip svajonė, nors pačiam labiausiai trūksta visai paprastų dalykų – nuoširdaus ryšio, palaikymo ir galimybės būti priimtam tokiam, koks esi iš tikrųjų.
„Kartais atrodo, kad kiti norėtų būti tavo vietoje, nes jiems tavo gyvenimas atrodo kaip svajonė. O tu pats tik ir svajoji apie žemišką ryšį su kitais. Svajoji, kad tave matytų, jaustų, palaikytų. Kad šalia būtų daugiau žmonių, kurie būtų su tavimi dėl tavęs tikro, o ne dėl to įsivaizduojamo tavęs, kurio net nėra“, – sako atlikėja.
Vaizdo klipe – žmonės, kurie įprasmina dainos žinutę
Dainos istorija persikelia ir į vaizdo klipą, kuriame filmavosi tikros Ievos draugės ir jos šeima. Tai ne atsitiktinai parinkti žmonės ar artumą vaidinantys aktoriai, o tie, kurie iš tiesų yra atlikėjos gyvenime.
„Šiandien dainuoju apie ryšį, kurį pati atradau, o klipe šalia manęs yra žmonės, kurie tą ryšį įprasmina mano gyvenime“, – sako Ieva.
Klipas nufilmuotas „one take“ principu – visas pasakojimas užfiksuotas vienu nepertraukiamu dubliu, be montažo pjūvių. Šis kūrybinis sprendimas leidžia istorijai skleistis vientisai, o žiūrovui – pasinerti į ją ir išgyventi akimirkas kartu su klipo dalyviais.
Režisierė Ieva Šiaučiūnienė atlikėjos mintį pavertė vizualine istorija, kurioje susitinka asmeninė patirtis ir universali žmogaus patirtis – troškimas būti pamatytam, suprastam ir priimtam.
Kai pagaliau gali kvėpuoti
„Ar galėtum…“ – ne vien apie vienišumą. Tai ir pasakojimas apie viltį, draugystę bei žmones, kurie vieną dieną ateina į mūsų gyvenimą ir pakeičia tai, kaip jame jaučiamės.
Apie ryšį, kuriame nereikia apsimetinėti, slėpti savęs ar atitikti kitų lūkesčių. Apie žmones, prie kurių pagaliau gali atsikvėpti.
„Ir tada gyvenime atsiranda tie žmonės. Tas ryšys ir draugystė, kur tu pagaliau gali kvėpuoti. Kur pagaliau esi savimi, kur gali būti ir danguje, ir ant žemės. Kai viskas vėl turi prasmę ir šviesą, kai nebebijai eiti savo keliu, nes žinai, kad visada bus tie keli žmonės, kurie stovės su tavimi. Kartu“, – dalijasi atlikėja.
Ievos manymu, kartais reikia nueiti ilgą kelią per abejones, pasimetimą ir vienatvę, kol supranti, kokio ryšio iš tiesų ieškai. O jį atradęs gali iš naujo pajusti save.
Kiekvienas turime savo ramybės uostą
Ievai ši daina primena, kad net ir pasiklydus savyje ar savo gyvenimo kelyje nereikėtų nustoti ieškoti. Kiekvienas turime savo ramybės uostą – žmones, vietą ar ryšį, kuriame galime jaustis saugūs ir būti savimi. Tik kiekvienam ateina savas laikas jį atrasti.
„Ir tai yra gyvenimas. Kai ieškai, kai būni pasimetęs, kai nežinai, bet galiausiai randi. Savo kelią. Savo ramybės uostą. Ir tą uostą mes turime kiekvienas. Tik kiekvienam savas laikas jį atrasti. Aš pagaliau jį radau“, – atvirai pasakoja atlikėja.
Tiems, kurie tokio ryšio dar ieško, Ieva siunčia paprastą, bet prasmingą palinkėjimą:
„O tu, jei dar ieškai, linkiu nesustoti. Ir galiausiai radus – pajausti save dar kartą.“
Naujoji daina „Ar galėtum…“ kviečia prisiminti, kaip svarbu ne tik pačiam būti pamatytam, bet ir iš tiesų pamatyti kitą žmogų. Kartais už to, ką manome žinantys apie kitą, slypi istorija, kurios dar niekada negirdėjome.
O kartais tam, kad vėl pajustum save, tereikia žmogaus, kuris pagaliau tave išgirsta.
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