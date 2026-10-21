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TV3 naujienos > Žmonės

Pranešė netikėtą žinią apie Palangoje sutinkamus personažus: fotografą su papūga, dailininkę ir šokėją Mindaugą

2026-10-21 20:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 20:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dokumentinio filmo „Aš esu Rožytė“ režisierė Neringa Starkevičiūtė pristato naują dokumentinį filmą „(NE)MATYTI ŽMONĖS“. Jame režisierė tęsia gatvės dokumentikos kryptį ir šį kartą kamerą nukreipia į Palangos J. Basanavičiaus gatvę bei žmones, per daugelį metų tapusius neatsiejama šios kurorto erdvės dalimi.

Dokumentinio filmo „Aš esu Rožytė“ režisierė Neringa Starkevičiūtė pristato naują dokumentinį filmą „(NE)MATYTI ŽMONĖS“ (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (7)

Dokumentinio filmo „Aš esu Rožytė“ režisierė Neringa Starkevičiūtė pristato naują dokumentinį filmą „(NE)MATYTI ŽMONĖS“. Jame režisierė tęsia gatvės dokumentikos kryptį ir šį kartą kamerą nukreipia į Palangos J. Basanavičiaus gatvę bei žmones, per daugelį metų tapusius neatsiejama šios kurorto erdvės dalimi.

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Vasarą J. Basanavičiaus gatve link jūros kasdien juda minios žmonių. Tarp jų – gatvės šokėjas Mindaugas, fotografas, kviečiantis nusifotografuoti su papūga, dailininkė, čia pat gyvai piešianti žmonių portretus, ir kiti gatvės personažai. Kai kurie jų savo veiklą čia tęsia ne vieną dešimtmetį. Juos mato tūkstančiai praeivių, tačiau apie žmones, slypinčius už atpažįstamų gatvės personažų, dažniausiai žinome labai nedaug, rašoma pranešime spaudai.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dokumentinio filmo „Aš esu Rožytė“ režisierė Neringa Starkevičiūtė pristato naują dokumentinį filmą „(NE)MATYTI ŽMONĖS“

Būtent iš šio paradokso gimsta filmo pavadinimas „(NE)MATYTI ŽMONĖS“. Ką iš tiesų reiškia būti matomam? Ar žmogus, kurį daugybę kartų prasilenkdami atpažįstame gatvėje, iš tiesų yra mūsų pamatytas?

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Filme J. Basanavičiaus gatvė atsiskleidžia ne tik kaip viena žinomiausių Palangos erdvių, bet ir kaip savotiška urbanistinio performanso scena. Jos veikėjai kuria gatvės ritmą, atmosferą ir kolektyvinę kurorto atmintį. Keičiasi vasaros, poilsiautojų kartos ir pati Palanga, o kai kurie šios gatvės žmonės metai iš metų sugrįžta į tą pačią erdvę ir tampa gyvais jos atpažinimo ženklais.

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„(NE)MATYTI ŽMONĖS“ žvilgsnį nukreipia nuo gatvės šurmulio į žmogų. Kamera prie jo sustoja ilgiau, nei paprastai leidžia praeivio žvilgsnis. Filme svarbus tampa ne tik viešai matomas personažas, bet ir žmogus už jo – jo istorija, kasdienybė, pasirinkimai ir santykis su gatve, kurioje jis sutinka su tūkstančius nepažįstamųjų.

Tai kartu ir dokumentinis vasariškos Palangos portretas – nuo ankstyvo ryto iki vakaro šurmulio, nuo gatvės iki jūros. Miestas čia nėra vien fonas filmo herojams: pati J. Basanavičiaus gatvė tampa dar vienu filmo veikėju, nuolat keičiančiu savo veidą priklausomai nuo paros laiko, oro, žmonių srauto ir sezono ritmo.

Filmas kviečia trumpam sustoti prie tų, pro kuriuos dažniausiai praeiname, ir pažvelgti dar kartą. Galbūt tam, kad žmogų pamatytume, neužtenka vien į jį žiūrėti.

Dokumentinio filmo „(NE)MATYTI ŽMONĖS“ premjera įvyks 2026 m. lapkričio 14 d. Kauno kino centre „Romuva“.

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