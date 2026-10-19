Palangos meras Vaitkus atsakė, ar sieks dar vienos kadencijos

Jo kandidatūrą penktadienį užregistravo Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).
„Šį sprendimą priėmiau ne kaip politinį apsisprendimą. Man jis pirmiausia yra asmeninis – susijęs su miestu, kuriame gimiau ir užaugau, kuriame gimė mano vaikai, gyvena mano šeima ir kuriame matau savo ateitį. Palanga – tai mano namai, mano šaknys ir mano gyvenimo dalis“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė kurorto meras.
Palangai Š. Vaitkus vadovauja nuo 2011 metų.
ELTA primena, kad artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
Nuo 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų ribojamas merų kadencijų skaičius – asmuo, tris kadencijas iš eilės ėjęs mero pareigas, nebegali būti renkamas į šias pareigas ketvirtai kadencijai iš eilės.
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