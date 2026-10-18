Policija – Palangoje nukirpti namo vaizdo kamerų laidai

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Anot Policijos departamento, apie 8.36 val. Palangoje, Žvejų gatvėje, vyras (gim. 1968 m.) pastebėjo, kad nukirpti namo teritorijoje esančių vaizdo stebėjimo kamerų laidai, o namo durys apipurkštos neaiškiomis medžiagomis.
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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Nuostolis tikslinamas.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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