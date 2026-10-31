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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pranešama apie elektros sutrikimus Kaliningrado srityje ir sprogimus Ufoje

2026-10-31 11:10 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-31 11:10
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Šeštadienio naktį Rusijos Kaliningrado srityje sutriko elektros tiekimas, o Baškirijos sostinės Ufos pramoniniame rajone, anot pranešimų, paskelbus perspėjimus dėl galimų Ukrainos dronų atakų pasigirdo sprogimai, informuoja „The Kyiv Independent“.

Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)

Šeštadienio naktį Rusijos Kaliningrado srityje sutriko elektros tiekimas, o Baškirijos sostinės Ufos pramoniniame rajone, anot pranešimų, paskelbus perspėjimus dėl galimų Ukrainos dronų atakų pasigirdo sprogimai, informuoja „The Kyiv Independent“.

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Pasak vietos žiniasklaidos, Kaliningrado ir kelių aplinkinių miestų gyventojai pranešė, kad elektra dingo apie vidurnaktį. Sutrikimai paveikė kelis Kaliningrado rajonus, taip pat Gurjevską, Svetlogorską, Pionerskį, Jantarną, Gvardeiską, Bagrationovską ir kitas srities gyvenvietes. Pranešta ir apie mobiliojo interneto ryšio sutrikimus.

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Regiono valdžios institucijos vėliau susiejo elektros tiekimo sutrikimus su Kaliningrado šiluminėje elektrinėje CHP-2 suveikusia avarine apsaugos sistema, dėl kurios buvo išjungta dalis įrangos.

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„The Kyiv Independent“ pažymi, kad negali iš karto patikrinti šių teiginių.

„Telegram“ stebėsenos kanalas „Exilenova+“ atskirai pranešė apie sprogimus Baškirijos sostinės Ufos pramoniniame rajone ir nurodė, kad galimos dronų atakos metu veikė Rusijos oro gynyba. Anksčiau šeštadienį Baškirijos valdžia visoje respublikoje paskelbė perspėjimą dėl dronų grėsmės ir įvedė laikinus skrydžių ribojimus Ufos oro uoste, pranešė Rusijos žiniasklaida.

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„The Kyiv Independent“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti, ar buvo apgadinti kokie nors objektai.

Tuo metu Rusijos Permės krašto valdžia šeštadienio rytą įvedė oro erdvės apribojimus, dėl kurių sutriko Permės Bolšoje Savino oro uosto veikla. Rusijos federalinė oro transporto agentūra „Rosaviacija“ sustabdė skrydžius po to, kai valdžios institucijos įvedė avarinį saugumo režimą „Kilimas“. Vietos žiniasklaidos duomenimis, buvo atidėti keli išvykstantys ir atvykstantys skrydžiai.

„The Kyiv Independent“ nurodo, kad patvirtinto ryšio tarp incidentų Kaliningrade, Ufoje ir Permėje nėra.

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