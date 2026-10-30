Zelenskis perspėjo Rusiją dėl teritorijų, kurios anksčiau buvo nepasiekiamos

V. Zelenskis džiaugėsi Ukrainos gebėjimu smogti giliai už sienos su Rusija.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina pasiekė didelę sėkmę vykdydama dronų kampaniją, nukreiptą prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, dėl jos Rusijoje kilo degalų trūkumas.
V. Zelenskis penktadienį susitiko su kai kuriais aukščiausiais savo pareigūnais, kad aptartų tolimuosius smūgius.
„Rusijos objektai, esantys ruože, nusidriekiančiame nuo Jamalo pusiasalio iki Vakarų Sibiro, dabar yra mūsų tolimųjų smūgių pasiekiamumo zonoje, ir mes dirbame, kad mūsų dronai ir raketos galėtų pasiekti dar toliau esančias Rusijos teritorijos dalis“, – komentuoja jis.
Tai yra daugiau nei 2 000 km Rusijos teritorijoje. Tai atspindi sparčią Ukrainos technologinių pasiekimų pažangą karo metu.
Ukrainos pajėgos smogė „Iskander-M“ paleidimo įrenginiui Rusijos Kursko srityje
Spalio 29 d. ir naktį į spalio 30-ąją Ukrainos gynybos pajėgos smogė taktinės raketų sistemos „Iskander-M“ paleidimo įrenginiui Rusijos Federacijos Kursko srityje, taip pat Rusijos kariuomenės šaudmenų sandėliams, logistikos objektams ir remonto padaliniams.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, skelbia „Ukrinform“.
Gynybos pajėgos smogė taktinės raketų sistemos „Iskander-M“ paleidimo įrenginiui netoli Fatežo Kursko srityje, kur vykdomas balistinių raketų perkrovimas.
Jos taip pat smogė Rusijos kariuomenės šaudmenų sandėliams Malojanisolio (Donecko sritis), Novojehorivkos (Charkivo sritis) ir Hanusivkos (Luhansko sritis) rajonuose.
Be to, gynybos pajėgos atakavo logistikos sandėlį netoli Bilovodsko ir Rusijos kariuomenės remonto padalinį netoli Rubižnės Luhansko srityje.
Taip pat smogta agresorių rusų remonto ir atkūrimo bazei netoli Pysarivkos Luhansko srityje.
„Kiekvienas sunaikintas „Iskander-M“ paleidimo įrenginys mažina Rusijos Federacijos kariuomenės galimybes rengti balistinių raketų smūgius prieš Ukrainos miestus. Smūgiai remonto padaliniams apsunkina priešo galimybes atkurti apgadintą techniką ir grąžinti ją į frontą, o šaudmenų sandėlių praradimas mažina jo ugnies galią“, – pažymėjo generalinis štabas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės jūrų pajėgos sunaikino du Rusijos naikintuvus-bombonešius Su-34 Marinovkos aerodrome Rusijos Federacijos Volgogrado srityje.
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