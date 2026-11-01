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TV3 naujienos > Lietuva

Trumpas teigia, kad JAV sunaikino didžiąją dalį Irano karinių pajėgumų

2026-11-01 09:10 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-01 09:10
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos sunaikino didžiąją dalį Irano karinių pajėgumų, tačiau vis dar turi „pasirūpinti“ vienu ar dviem taikiniais.

Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (18)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos sunaikino didžiąją dalį Irano karinių pajėgumų, tačiau vis dar turi „pasirūpinti“ vienu ar dviem taikiniais.

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Teheranas tuo metu perspėjo apie atsakomuosius veiksmus, jei šalis būtų užpulta.

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

D. Trumpas teigė, kad derybos su Iranu dėl JAV ir Izraelio vasarį pradėto karo užbaigimo „vyksta gerai, bet žinote, jie nėra labai patikimi“.

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Respublikonų prezidentas teigė, kad JAV neskuba imtis puolamųjų veiksmų, nes jau sunaikino Irano karinę ir branduolinę programas.

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„Mes sunaikinome jų branduolinę programą. Mums vis dar reikia pasirūpinti, sakyčiau, vienu ar dviem objektais, tačiau tai galime padaryti per 10 minučių“, – savo rezidencijoje Floridoje žurnalistams sakė D. Trumpas.

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„Tikriausiai galima kalbėti apie Kirtiklio kalną, ir tuo reikia pasirūpinti. Mes visa tai galime padaryti labai greitai“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje įtariamą požeminį branduolinį kompleksą.

Irano vyriausybė neigia, kad ten vykdomi kokie nors branduoliniai darbai.

Anksčiau šeštadienį JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad D. Trumpas dar nėra priėmęs sprendimo dėl naujų smūgių Iranui ir kad Jungtinės Valstijos neatmeta diplomatinio sprendimo galimybės.

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Aukščiausiasis Irano lyderis šeštadienį įspėjo JAV ir Izraelį nepradėti naujo puolimo, pasigirdus grasinimams, kad smūgiai gali būti atnaujinti po abiejose šalyse vykstančių itin svarbių rinkimų.

D. Trumpas anksčiau įspėjo, kad smūgis gali būti suduotas po antradienį vyksiančių JAV kadencijos vidurio rinkimų, o Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu kalbėjo apie „istorinę, vienintelę progą“ nuversti Irano valdžią.

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Rinkimai abiejose šalyse gali nulemti konflikto eigą; Izraelyje visuotiniai rinkimai įvyko antradienį, tačiau nauja vyriausybė dar nesuformuota.

„Į bet kokio lygio ar pobūdžio grėsmę turi būti atsakyta nedelsiant, veiksmingai ir geografiškai neapribotu atsaku“, – pranešime cituojamas aukščiausiojo Irano lyderio Mojtabos Khamenei (Modžtabos Chamenei) kreipimasis į aukšto rango kariuomenės vadus.

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M. Khamenei taip pat nurodė vadams atnaujinti Irano taikinių sąrašą, į jį įtraukiant „visų rūšių materialųjį ir nematerialųjį turtą, priklausantį Amerikos ir sionistų priešui“.

Tai buvo pirmasis M. Khamenei susitikimas su kariuomenės vadovybe, apie kurį viešai pranešta.

Aukščiausiasis lyderis viešumoje nesirodė nuo tada, kai kovą perėmė valdžią po to, kai per JAV ir Izraelio smūgius buvo nukautas jo tėvas ajatola Ali Khamenei.

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