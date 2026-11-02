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Budrys Berlyne pabrėžė Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo svarbą Europos saugumui

2026-11-02 19:21 / šaltinis: BNS
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2026-11-02 19:21
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Berlyne pirmadienį su Vokietijos Bundestago Vokietijos–Baltijos šalių parlamentinės grupės nariais susitikęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimas stiprina Europos saugumą.

Kęstutis Budrys
GALERIJA (7)

Berlyne pirmadienį su Vokietijos Bundestago Vokietijos–Baltijos šalių parlamentinės grupės nariais susitikęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimas stiprina Europos saugumą.

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„Vokietijos sprendimas nuolat dislokuoti brigadą Lietuvoje yra istorinis žingsnis, aiškiai patvirtinantis sąjungininkų solidarumą, kolektyvinės gynybos principų tvirtumą ir bendrą atsakomybę už Europos saugumą. Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimas stiprina Europos saugumą“, – išplatintame pranešime sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

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FOTOGALERIJA. Kęstutis Budrys

Susitikime su grupės pirmininke Bettina Hagedorn ir grupės nariais aptarta regiono saugumo situacija, parama Ukrainai, Europos Sąjungos (ES) plėtra bei pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai.

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Ministras pabrėžė, kad Lietuvą ir Vokietiją sieja strateginė partnerystė, grindžiama tvirtais politiniais, ekonominiais ir saugumo ryšiais bei bendru įsipareigojimu stiprinti Europos ir transatlantinį saugumą.

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Susitikime K. Budrys padėkojo Vokietijai už reikšmingą indėlį į Baltijos regiono saugumą – vadovavimą NATO priešakinių pajėgų batalionui Lietuvoje, dalyvavimą regioninėse saugumo iniciatyvose ir nuosekliai didinamas investicijas į gynybą.

Be to, ministras pažymėjo, kad Lietuva tvirtai laikosi įsipareigojimų sudaryti geriausias sąlygas Vokietijos brigadai dislokuoti. Pasak ministro, infrastruktūros plėtros darbai vykdomi pagal planą, o kartu stiprinami ir nacionaliniai pajėgumai, siekiant užtikrinti pilną brigados dislokavimą Lietuvoje iki 2027 metų pabaigos.

K. Budrys taip pat dalyvaus Berlyno saugumo konferencijoje, kurioje pasisakys diskusijoje „Europa ir NATO: stiprūs kartu daugiapolių grėsmių akivaizdoje“.

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