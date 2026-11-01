Trumpui – skaudus smūgis dėl milijardinio ieškinio žiniasklaidai

JAV federalinės apygardos teismo teisėjas Darrinas Gaylesas Majamyje galutinai atmetė ieškinį, nusprendęs, kad prezidentas neįrodė, jog atsakovai paskelbė šmeižikiškus teiginius sąmoningai meluodami arba akivaizdžiai nepaisydami tiesos, kaip reikalaujama pagal įstatymus.
Teismo sprendime nurodyta, kad ieškiniu mėginta „dirbtinai sukurti“ laikraščio žurnalistiniame tyrime tariamai padarytų klaidų.
Kai ieškinys atmetamas galutinai, jo nebegalima iš naujo pateikti teismui tuo pačiu pagrindu.
Ieškinio atmetimas yra smūgis D. Trumpui ir jo administracijai, kurie per antrąją prezidento kadenciją laikosi konfrontacinės pozicijos žiniasklaidos organizacijų atžvilgiu.
Be bylos prieš WSJ, D. Trumpas taip pat yra įsivėlęs į teisminius ginčus su BBC, naujienų agentūra „The Associated Press“ ir, visai neseniai, CNN, „MS NOW“ bei „Politico“. Pastarosios žiniasklaidos priemonės kreipėsi į teismą, siekdamos susigrąžinti prieigą prie Baltųjų rūmų po to, kai rugsėjo viduryje prezidentas joms uždraudė ten patekti.
D. Trumpas nuolat kritikuoja jam nepalankią informaciją skelbiančias žiniasklaidos priemones, dažnai vadina jas „melagienomis“ ir įžeidinėja jų žurnalistus.
Baltieji rūmai į šeštadienį priimtą sprendimą iš karto viešai nesureagavo ir neatsakė į AP prašymą jį pakomentuoti.
Trumpas straipsnį pavadino „piktybišku“
Ieškinys laikraščiui buvo pateiktas dėl pernai paskelbto straipsnio apie seksualinio pobūdžio užuominų turintį laišką ir piešinį, kurie, laikraščio teigimu, buvo pasirašyti D. Trumpo vardu ir įtraukti į 2003 m. J. Epsteino 50-mečio proga sudarytą albumą.
Pranešama, kad laišką, kaip vieną iš J. Epsteino gimtadienio albumui skirtų sveikinimų, surinko reputaciją praradusi britų visuomenės grietinėlės atstovė Ghislaine Maxwell. Tai įvyko gerokai prieš pirmąjį J. Epsteino sulaikymą 2006 m. ir vėlesnį jo santykių su D. Trumpu pašlijimą.
Laikraščio teigimu, D. Trumpo vardu pasirašytame laiške tekstą juosia ranka nupieštas nuogos moters siluetas.
„Su gimtadieniu – ir tegul kiekviena diena būna dar viena nuostabi paslaptis“, – rašoma sveikinime.
D. Trumpas neigė parašęs šį laišką ir straipsnį pavadino „melagingu, piktybišku ir šmeižikišku“.
Majamio federaliniam teismui pateiktame ieškinyje laikraštis ir jo žurnalistai kaltinti „sąmoningai ir beatodairiškai“ paskelbę „daugybę melagingų, šmeižikiškų ir menkinamų teiginių“, kurie, kaip teigiama ieškinyje, padarė prezidentui „milžinišką finansinę žalą ir žalą reputacijai“.
J. Epsteinas 2019 m. rugpjūtį nusižudė Niujorko kalėjimo kameroje, laukdamas teismo dėl federalinių kaltinimų prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.
Ieškinys jau buvo atmestas, tačiau vėliau pataisytas ir pateiktas iš naujo
D. Gaylesas balandį jau buvo atmetęs ieškinį, nurodydamas, kad D. Trumpas nesugebėjo pagrįsti teiginio, jog straipsnis buvo paskelbtas sąmoningai siekiant jį apšmeižti arba beatodairiškai nepaisant tiesos.
Tačiau teisėjas suteikė prezidentui galimybę pateikti pataisytą ieškinį. D. Trumpas tai padarė gegužę.
Šeštadienio nutartyje teisėjas rėmėsi precedentine 1964 m. JAV Aukščiausiojo Teismo nutartimi byloje „New York Times Co. prieš Sullivaną“.
Šia nutartimi viešiems asmenims buvo apsunkinta galimybė laimėti bylas dėl šmeižto, nes reikalaujama įrodyti, kad žiniasklaidos priemonė sąmoningai paskelbė melagingą informaciją arba beatodairiškai nepaisė tiesos.
„Pataisytame ieškinyje nepateikta pakankamai argumentų, pagrindžiančių sąmoningą melagingos informacijos skelbimą arba beatodairišką tiesos nepaisymą. Iš tiesų kaltinimai dėl piktybiškumo grindžiami vien išvadomis, yra nekonkretūs, kartais prieštarauja paties straipsnio turiniui ir dažnai neturi reikšmės vertinant, ar atsakovai žinojo arba turėjo žinoti, kad straipsnyje pateikti teiginiai, kaip tvirtinama, buvo melagingi“, – rašė D. Gaylesas.
Teisėjas taip pat pažymėjo, kad laikraščio straipsnyje D. Trumpo neigimas nebuvo ignoruojamas ar menkinamas.
„Priešingai, skaitytojai buvo informuoti, kad prezidentas Trumpas laišką vadino klastote ir neigė jį parašęs“, – nurodė teisėjas.
D. Gaylesas taip pat nurodė, kad keli kiti ieškinyje pateikti kaltinimai yra nepagrįsti.
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