Rubio: JAV dar nenusprendė dėl naujų smūgių Iranui

Šis pareiškimas nuskambėjo įstrigus taikos deryboms.
„Galime pasiekti karinių tikslų, jei to siektume. Jis sprendimo nepriėmė. Šiandien neturiu jokio pranešimo šiuo klausimu ir nė į vieną iš šių dalykų nežiūrime pro pirštus“, – spaudos konferencijoje Didžiojo dvidešimtuko (G20) susitikime Atlantoje, Džordžijoje, sakė M. Rubio.
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